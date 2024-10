Μέση Ανατολή: Σφοδρές μάχες στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου – Τζαμί καταστράφηκε ολοσχερώς – ΒΙΝΤΕΟ

Το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έριξε σήμερα “ρουκέτες” εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στο λιβανικό χωριό Μαρούν αλ Ρας, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ, το οποίο εξαπέλυσε πρόσφατα χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Νωρίτερα σήμερα το υποστηριζόμενο από το Ιράν λιβανικό κίνημα είχε ανακοινώσει ότι οι μαχητές του πυροδότησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά Ισραηλινών στρατιωτών και “τους αντιμετώπισαν, καθώς αυτοί προσπαθούσαν να διεισδύσουν” στην περιοχή κοντά σε άλλο μεθοριακό χωριό, το Ράμια, που βρίσκεται σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων δυτικά του Μαρούν αλ Ρας, σε δύο απόπειρες που έκαναν, διευκρινίζοντας ότι οι συγκρούσεις διήρκεσαν περίπου μια ώρα.

Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα κατέστρεψε σήμερα “ολοσχερώς” τζαμί λιβανικού χωριού που βρίσκεται σε απόσταση περίπου δέκα χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Ισραήλ, το οποίο ενέτεινε πρόσφατα τους βομβαρδισμούς του στην περιοχή, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI.

“Γύρω στις 03:45 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος), εχθρικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικό πλήγμα με στόχο το παλιό τζαμί στο κέντρο του χωριού Κφαρ Τέμπνιτ, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς”, μετέδωσε το ANI.

Το τέμενος αυτό των εκατό ετών “ήταν ένα σύμβολο καθώς οι οικογένειες συγκεντρώνονταν στον περίβολό του για να γιορτάσουν σε διάφορες περιστάσεις”, δήλωσε στο AFP ο δήμαρχος του Κφαρ Τέμπνιτ, ο Φουάντ Γιασίν.

Photos also show the damage to a residential building in Bqosta (Saida) following an airstrike. pic.twitter.com/WFAe7Kq4Y1

🚨 IOF warplanes bombed and completely destroyed a mosque in Kfar Tibnit near Nabatiyeh in southern Lebanon.

Scenes of massive destruction in Kfar Tibnit and Nabatieh, southern Lebanon as a result of the genocidal israeli aggression on civilians and civilian infrastructure

WHAT IS THE WORLD WAITING FOR?…GO FIGURE pic.twitter.com/ynGYsXfahD

— shameen suleman (@shameensuleman) October 13, 2024