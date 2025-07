Μέση Ανατολή: Ισραήλ και Συρία συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός λέει ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία – BINTEO

Σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός έφτασαν Ισραήλ και Συρία αργά το βράδυ της Παρασκευής (18/7), όπως αναφέρει το Reuters. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα την εκεχειρία θα στηρίξουν η Τουρκία, η Ιορδανία και άλλες γειτονικές χώρες, σύμφωνα με δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ.

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη (16/7), το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στη Δαμασκό, ενώ ταυτόχρονα έπληξε κυβερνητικές δυνάμεις στον νότο, απαιτώντας την αποχώρησή τους και δηλώνοντας ότι στόχος του Ισραήλ είναι η προστασία των Δρούζων της Συρίας — μιας μικρής αλλά επιδραστικής μειονότητας που έχει επίσης υποστηρικτές στον Λίβανο και το Ισραήλ.

«Καλούμε τους Δρούζους, Βεδουίνους και Σουνίτες να καταθέσουν τα όπλα και μαζί με τις υπόλοιπες μειονότητες, να χτίσουν μια νέα και ενωμένη συριακή ταυτότητα», δήλωσε ο Μπάρακ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

BREAKTHROUGH —— Israeli Prime Minister @Netanyahu and Syrian President Ahmed al-Sharaa @SyPresidency supported by the U.S.A. @SecRubio have agreed to a ceasefire embraced by Türkiye, Jordan and its neighbors. We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and…

