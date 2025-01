Μαρκ Ζούκερμπεργκ: Το παρασκήνιο πίσω από τη μετακίνηση της Meta στο Τέξας – Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση για το τέλος στο fact-checking

Με λιγότερες από δύο εβδομάδες να απομένουν πριν ο Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει ξανά την προεδρία των ΗΠΑ, η Meta του Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε μια σημαντική αναδιάρθρωση: τη μεταφορά των ομάδων εμπιστοσύνης και ασφάλειας (Τrust & Safety teams/T&S Teams) στο Τέξας και την κατάργηση του προγράμματος ελέγχου γεγονότων (fact-checking) από τρίτους.

Παράλληλα, αναθεώρησε την πολιτική περιεχομένου στις πλατφόρμες της (Facebook, Instagram και Threads), προχωρώντας σε αλλαγές που μπορούν να ενισχύσουν τη διάδοση και τη χρήση ρητορικής μίσους. Τώρα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίσημη ιστοσελίδα της Meta: «Επιτρέπουμε τους ισχυρισμούς περί ψυχικής ασθένειας ή ανωμαλίας όταν βασίζονται στο φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό».

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ζούκερμπεργκ, CEO της Meta, αυτές οι κινήσεις συνιστούν «επιστροφή στις ρίζες» της εταιρείας, «γύρω από την ελεύθερη έκφραση», ενώ κατ’ αυτόν τον τρόπο θα δοθεί «φωνή στους ανθρώπους» που χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες πλατφόρμες.

Οι εξελίξεις αυτές, αναπόφευκτα, εγείρουν αρκετά και σημαντικά ερωτήματα για τη μελλοντική πολιτική που θα ασκήσει ο τεχνολογικός κολοσσός της Silicon Valley.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, δήλωσε: «Η απόφαση θα βοηθήσει στην εξάλειψη της ανησυχίας ότι προκατειλημμένοι υπάλληλοι λογοκρίνουν υπερβολικά το περιεχόμενο».

Credit where credit is due… 🤫

On the one hand… Meta was a major player in Censorship Industrial Complex with Dems/Media Fact Checkers.

On the other hand… Zuckerberg is making himself the face of this pivot… and will take the 🔥. So BRAVO 👏 pic.twitter.com/MrKT5BHiTj

— Peter Collins (@PCinTheCloud) January 7, 2025