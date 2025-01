Έλον Μασκ: Η χυδαία απάντηση στον Τριντό – «Κοπελιά, δεν είσαι πια ηγέτης του Καναδά»

Στην πολιτική ζωή του Καναδά συνεχίζει να ανακατεύεται με θράσος ο Έλον Μασκ, βάζοντας στο μάτι ξανά… τον Τζαστίν Τριντό.

Μετά τη δήλωση Τραμπ ότι ο Καναδάς θα πρέπει να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ και την απάντηση Τζάστιν Τριντό, ο ίδιος ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει με τον δικό του ειρωνικό τρόπο.

Σε σχόλιο του στην ανάρτηση του Τζάστιν Τριντό ότι ο Καναδάς δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτείων, ο Έλον Μασκ απάντησε: «Κοπελιά, δεν είσαι ο κυβερνήτης του Καναδά πια, έτσι δεν έχει σημασία τι λες».

Ο Τριντό μετά τις δηλώσεις Τραμπ έγραψε: «Δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να γίνει ο Καναδάς μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Εργαζόμενοι και κοινότητες και στις δύο χώρες ωφελούνται από το γεγονός ότι είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και σύμμαχος ασφάλειας ο ένας για τον άλλον».

