Ίλον Μασκ: Ο ιδιοκτήτης του Χ μεταφέρει τις εταιρείες του στο Τέξας – Πώς η ρητορική του μεταφράζεται σε επιχειρηματικό μοντέλο

Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε τη μετεγκατάσταση των κεντρικών γραφείων της SpaceX και της X στο Τέξας από την Καλιφόρνια, λόγω ενός νέου νομοσχεδίου που προστατεύει τη σεξουαλική ταυτότητα των μαθητών, επιβεβαιώνοντας έτσι, ακόμα μία φορά, τις τρανσφοβικές του τάσεις.

Από τον Νίκο Παγουλάτο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, η απόφαση για τη μετεγκατάσταση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη δυσαρέσκεια του Μασκ για το ρυθμιστικό περιβάλλον της Καλιφόρνιας, ιδίως για τον νέο νόμο AB1 955 που απαγορεύει στα σχολεία να απαιτούν από το προσωπικό τους να ενημερώνει τους γονείς εάν ένα παιδί αναγνωρίζεται ως τρανσέξουαλ.

Το AB 1955, γνωστό και ως «Νόμος για την υποστήριξη του ακαδημαϊκού μέλλοντος και των εκπαιδευτικών για τη σημερινή νεολαία» (Support Academic Futures and Educators for Today’s Youth Act), υπογράφηκε φέτος, το 2024, ως νόμος από τον κυβερνήτη Gavin Newsom. Όπως αναφέρει το Digital Democracy, o νόμος απαιτεί από το Υπουργείο Παιδείας της Καλιφόρνια να αναπτύξει πόρους και στρατηγικές για την αύξηση της υποστήριξης των ΛΟΑΤΚΙ μαθητών και των οικογενειών τους. Απαγορεύει επίσης στις σχολικές περιφέρειες, τα δημόσια σχολεία, άλλους εκπαιδευτικούς φορείς και τους υπαλλήλους τους, όπως οι δάσκαλοι, να αποκαλύπτουν στους γονείς των μαθητών τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την έκφραση φύλου των παιδιών του χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου. Επιπλέον, ο νόμος AB 1955 προστατεύει τους υπαλλήλους που υποστηρίζουν την άσκηση των έμφυλων δικαιωμάτων ενός μαθητή που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την έκφραση φύλου του.

Ο νόμος επαινέθηκε από τους υποστηρικτές της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ως ένα σημαντικό βήμα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των μαθητών και του δικαιώματος να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους. Ωστόσο, σύμφωνα με το California Policy Center, αρκετοί που εναντιώνονται με τον νόμο, έχουν υποσχεθεί να τον αμφισβητήσουν στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι παρεμβαίνει αντισυνταγματικά στα γονικά δικαιώματα, ενώ ισχυρίζονται ότι ο νόμος θα οδηγήσει σε ανασφαλή περιβάλλοντα όπου τα παιδιά μπορούν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Ο Μασκ περιέγραψε στο Χ αυτή τη νομοθεσία ως την «τελευταία σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», μεταξύ διαφόρων κανονισμών, που θεωρεί ότι επηρεάζουν αρνητικά τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις στην πολιτεία. Οι Los Angeles Times αναφέρουν ότι προηγουμένως, ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο σύμφωνα με τη λίστα του Forbes, είχε προειδοποιήσει τον κυβερνήτη Gavin Newsom ότι τέτοιοι νόμοι θα ανάγκαζαν τις εταιρείες να εγκαταλείψουν την Καλιφόρνια.

This is the final straw.

Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe

— Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024