Raymond Kurzweil: Διάσημος συγγραφέας προβλέπει τεχνητή υπερ-νοημοσύνη και αθανασία μέχρι το 2045 – Συνταύτιση με την AI

Καθώς οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες εξακολουθούν να προωθούν την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), πολλοί ανησυχούν για τις επιπτώσεις και τους κινδύνους των πρόσφατων εξελίξεων. Ωστόσο, ένας άνθρωπος είναι πεπεισμένος ότι η AI τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει την ανθρωπότητα σε ένα νέο εξελικτικό επίπεδο.

Ο Raymond Kurzweil είναι ένας γνωστός επιστήμονας υπολογιστών, συγγραφέας και ενθουσιώδης της τεχνητής νοημοσύνης. Με τα χρόνια, έχει προωθήσει ριζοσπαστικές έννοιες όπως ο Διανθρωπισμός (Transhumanism) και η Τεχνολογική Μοναδικότητα (Technological singularity), όπου η ανθρωπότητα και η προηγμένη τεχνολογία συγχωνεύονται για να δημιουργήσουν ένα εξελιγμένο υβριδικό είδος.

Οι τελευταίες προβλέψεις του Kurzweil για την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της τεχνολογίας ουσιαστικά επαναλαμβάνουν τις προβλέψεις του από είκοσι χρόνια πριν.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στον Guardian, ο Kurzweil παρουσίασε το τελευταίο του βιβλίο, «The Singularity Is Nearer» το οποίο είναι συνέχεια του best-seller του 2005, «The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology».

Συγχώνευση ανθρώπου – τεχνητής νοημοσύνης

Ο Kurzweil προέβλεψε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα φτάσει σε επίπεδο ανθρώπινης νοημοσύνης μέχρι το 2029, με τη συγχώνευση μεταξύ υπολογιστών και ανθρώπων (η μοναδικότητα) να συμβαίνει το 2045. Τώρα που η τεχνητή νοημοσύνη είναι το πιο συζητημένο θέμα, πιστεύει ότι οι προβλέψεις του εξακολουθούν να ισχύουν.

Πιστεύει ότι σε πέντε χρόνια, η μηχανική μάθηση θα έχει τις ίδιες ικανότητες με τους πιο επιδέξιους ανθρώπους σχεδόν σε κάθε τομέα.

Λίγοι «κορυφαίοι άνθρωποι» που είναι ικανοί να γράφουν σενάρια επιπέδου Όσκαρ ή να αναπτύσσουν βαθιές νέες φιλοσοφικές ιδέες θα εξακολουθούν να μπορούν να ξεπερνούν την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όλα θα αλλάξουν όταν η γενική τεχνητή νοημοσύνη (AGI) τελικά ξεπεράσει τους ανθρώπους σε όλα.

Η αναβάθμιση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM) στο επόμενο επίπεδο απλά απαιτεί περισσότερη υπολογιστική ισχύ. Ο Kurzweil σημείωσε ότι το σημερινό υπολογιστικό παράδειγμα είναι «βασικά τέλειο» και θα συνεχίσει να βελτιώνεται με τον καιρό. Ο συγγραφέας δεν πιστεύει ότι η κβαντική υπολογιστική θα ανατρέψει τον κόσμο. Υποστηρίζει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να συνεχίσουν να βελτιώνονται τα σύγχρονα τσιπ, όπως με τρισδιάστατα και κατακόρυφα στοιβαζόμενα σχέδια.

Ο Kurzweil προβλέπει ότι οι μηχανικοί μηχανικής μάθησης θα λύσουν τελικά τα προβλήματα που προκαλούνται από τις ψευδαισθήσεις, τις ακατάλληλες εικόνες που δημιουργούνται από το AI και άλλα λάθη του AI με πιο προηγμένους αλγόριθμους που θα εκπαιδευτούν σε περισσότερα δεδομένα.

Νανορομπότ και ευφυΐα

Η μοναδικότητα εξακολουθεί να έρχεται και θα φτάσει όταν οι άνθρωποι αρχίσουν να συγχωνεύουν τους εγκεφάλους τους με το Cloud. Προχωρήσεις στις διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή (BCIs) ήδη συμβαίνουν. Αυτές οι διεπαφές, που τελικά θα αποτελούνται από νανορομπότ που «μη επεμβατικά» θα εισέρχονται στον εγκέφαλο μέσω τριχοειδών αγγείων, θα επιτρέπουν στους ανθρώπους να κατέχουν έναν συνδυασμό φυσικής και κυβερνητικής νοημοσύνης.

Η φαντασία του Kurzweil ως συγγραφέα βιβλίων και ενθουσιώδους του υπερανθρωπισμού είναι εμφανής. Η επιστήμη ακόμη δεν έχει ανακαλύψει έναν αποτελεσματικό τρόπο να μεταφέρει φάρμακα απευθείας στον εγκέφαλο επειδή η ανθρώπινη φυσιολογία δεν λειτουργεί όπως φαντάζεται ο μελλοντολόγος.

Ωστόσο, παραμένει βέβαιος ότι τα νανορομπότ θα κάνουν τους ανθρώπους «εκατομμύρια φορές» πιο έξυπνους μέσα στα επόμενα είκοσι χρόνια.

Ο Kurzweil παραδέχεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά την κοινωνία και θα δημιουργήσει μια παγκόσμια αυτοματοποιημένη οικονομία. Οι άνθρωποι θα χάσουν δουλειές, αλλά θα προσαρμοστούν επίσης σε νέους ρόλους και ευκαιρίες που θα φέρει η προηγμένη τεχνολογία.

Ένα καθολικό βασικό εισόδημα θα μετριάσει επίσης τον πόνο. Προβλέπει ότι τα πρώτα απτά μετασχηματιστικά σχέδια θα εμφανιστούν τη δεκαετία του 2030. Η αναπόφευκτη μοναδικότητα θα επιτρέψει στους ανθρώπους να ζουν για πάντα ή να επεκτείνουν τις προοπτικές ζωής μας επ’ αόριστον. Η τεχνολογία θα μπορούσε ακόμη και να αναστήσει τους νεκρούς μέσω AI avatars και εικονικής πραγματικότητας.

Ο Kurzweil λέει ότι οι άνθρωποι κατευθύνουν λανθασμένα τις ανησυχίες τους σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως αναφέρει το Techspot. «Δεν θα είναι εμείς εναντίον της AI: η AI θα βρίσκεται μέσα μας», είπε. «Θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε νέα πράγματα που δεν ήταν εφικτά πριν. Θα είναι ένα πολύ φανταστικό μέλλον».

πηγή: FOXreport.gr