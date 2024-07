Ντόναλντ Τραμπ: Σάλος με την ευχή του Κάιλ Γκας σε συναυλία – «Να μην αστοχήσετε την επόμενη φορά» – ΒΙΝΤΕΟ

Σάλος έχει προκληθεί από το σχόλιο του Κάιλ Γκας, ο οποίος επέλεξε να κάνει ένα αστείο με την απόπειρα δολοφονίας του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που είχε ως αποτέλεσμα το κωμικό ροκ συγκρότημα Tenacious D του Τζακ Μπλακ να ακυρώνει τις υπόλοιπες εμφανίσεις στην Αυστραλία.

Το ατυχές περιστατικό σημειώθηκε όταν ο ο Τζακ Μπλακ εμφανίστηκε με μια τούρτα στη σκηνή και προέτρεψε τον Κάιλ Γκας να κάνει μια ευχή. Τότε ο μουσικός και ηθοποιός αναφερόμενος στον Τραμπ είπε «να μην αστοχήσετε την επόμενη φορά».

Jack Black’s band Tenacious D have postponed their show in Newcastle. It comes after the band faced a backlash over guitarist Kyle Gass’s comment about the attempted assassination of Donald Trump.

— SBS News (@SBSNews) July 16, 2024