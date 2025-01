ΗΠΑ: Μυστηριώδης ομίχλη με οσμή από «χημικά» προκαλεί πανικό και ερωτήματα – Οι θεωρίες συνωμοσίας

Μια παράξενη ομίχλη με «χημική οσμή», που εμφανίστηκε σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ στα τέλη Δεκεμβρίου, έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους και πυροδοτήσει τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ομίχλη, που αναφέρθηκε σε διάφορες πολιτείες, όπως το Τέξας, η Φλόριντα, η Βιρτζίνια και η Μινεσότα, φαίνεται να προκαλεί συμπτώματα όπως βήχα, ερεθισμό στα μάτια, υπνηλία και στομαχικές διαταραχές.

Μια κάτοικος της Φλόριντα δήλωσε στην Daily Mail ότι ένιωσε άρρωστη έπειτα από λίγα λεπτά έκθεσης στην ομίχλη. «Μέσα σε μία ώρα, άρχισα να φτερνίζομαι συνεχώς για τρεις ώρες και τα μάτια μου ήταν πολύ πρησμένα. Ένιωθα ζέστη, σαν να είχα πυρετό, και το στομάχι μου είχε κράμπες».

