Καταστροφική φωτιά στο Λος Άντζελες: Τουλάχιστον 30.000 εκκενώσεις και σπίτια στις φλόγες – «Όλα καίγονται, οι φοίνικες, τα πάντα»

Μια ραγδαία εξελισσόμενη φωτιά σαρώνει μια πολυτελή περιοχή του Λος Άντζελες, αναγκάζοντας τουλάχιστον 30.000 κατοίκους να εκκενώσουν τα σπίτια τους, ενώ τεράστια σύννεφα καπνού κάλυψαν μεγάλο μέρος της μητροπολιτικής περιοχής.

Η φωτιά ξέσπασε την Τρίτη και κατέκαψε τουλάχιστον 2.921 στρέμματα στην περιοχή Πασίφικ Παλισέιντς, μεταξύ της Σάντα Μόνικα και του Μαλιμπού, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Προειδοποιήσεις για ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες που θα ευνοούσαν την καταστροφική εξάπλωση μιας φωτιάς είχαν εκδοθεί πριν ξεκινήσουν όλα, λόγω ισχυρών ανέμων που ακολούθησαν μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, περισσότερες από 13.000 δομές βρίσκονται υπό άμεση απειλή, αν και δεν έχει δοθεί ακόμη ακριβής αριθμός για τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δηλώνοντας ότι έχουν τοποθετηθεί προσωπικό, πυροσβεστικά οχήματα και αεροσκάφη σε άλλα σημεία της Νότιας Καλιφόρνιας λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.

«Ελπίζουμε να κάνουμε λάθος, αλλά αναμένουμε την εκδήλωση κι άλλων πυρκαγιών ταυτόχρονα», δήλωσε ο Νιούσομ σε συνέντευξη Τύπου.

Η φωτιά επεκτάθηκε με ταχύτητα, ενώ οι Αρχές προειδοποίησαν ότι οι χειρότερες συνθήκες ανέμου αναμένονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ανησυχίες για επιπλέον εκκενώσεις.

Η πόλη της Σάντα Μόνικα διέταξε εκκενώσεις στις βόρειες περιοχές της.

Μάρτυρες περιέγραψαν σπίτια να φλέγονται, ενώ οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα τα αυτοκίνητα ανθρώπων που εγκατέλειπαν τα σπίτια τους στους λόφους του Topanga Canyon. Οι φλόγες επεκτάθηκαν μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η δημοτική σύμβουλος του Λος Άντζελες, Τρέισι Παρκ, δήλωσε πως «αναμένει η πυρκαγιά να καταστρέψει εκατοντάδες δομές», προσθέτοντας: «Αυτή θα είναι μια καταστροφική απώλεια για ολόκληρο το Λος Άντζελες».

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λος Άντζελες, Κριστίν Κρόουλι, σημείωσε: «Αισθανόμαστε ευλογημένοι που, μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί», ενώ ανέφερε πως περισσότερα από 25.000 άτομα και 10.000 σπίτια βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

Η φωτιά έκαψε δέντρα και σπίτια, ενώ τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν μπουλντόζες να καθαρίζουν εγκαταλελειμμένα οχήματα από τους δρόμους για να περάσουν τα πυροσβεστικά. Ταυτόχρονα, πυροσβεστικά αεροσκάφη έριχναν νερό από τον ωκεανό στις φλόγες.

Καθώς ο ήλιος έδυε, τεράστιες πορτοκαλί φλόγες φώτιζαν τους λόφους γύρω από το Topanga Canyon, ενώ οι άνθρωποι εγκατέλειπαν τα αυτοκίνητά τους και έφευγαν με τα πόδια. «Οι άνθρωποι άφησαν τα αυτοκίνητά τους στη Palisades Drive. Όλα καίγονται – οι φοίνικες, τα πάντα», είπε μια κάτοικος της περιοχής από το αυτοκίνητό της.

Πριν ξεσπάσει η φωτιά, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει την υψηλότερη προειδοποίηση για ακραίες συνθήκες φωτιάς, προβλέποντας ανέμους με ριπές από 80 έως 130 χλμ/ώρα.

Με τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας και την ξηρή βλάστηση λόγω έλλειψης βροχής εδώ και καιρό, οι συνθήκες χαρακτηρίστηκαν «όσο πιο επικίνδυνες γίνεται», όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στο X από το γραφείο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες.

Strong winds are coming. This is a Particularly Dangerous Situation – in other words, this is about as bad as it gets in terms of fire weather. Stay aware of your surroundings. Be ready to evacuate, especially if in a high fire risk area. Be careful with fire sources. #cawx pic.twitter.com/476t5Q3uOw

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) January 7, 2025