Μυστηριώδη drones πετούν πάνω από τις ΗΠΑ: Οι θεωρίες συνωμοσίας και τα ερωτήματα – Τι υποστηρίζει το Πεντάγωνο

Οι μυστηριώδεις θεάσεις drones στο Νιου Τζέρσει, τη Νέα Υόρκη, την Πενσυλβάνια κι άλλες πολιτείες της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, έχουν προκαλέσει την ανησυχία των αξιωματούχων και των κατοίκων σε αυτές τις περιοχές, ενώ, παράλληλα, σχετικές αναρτήσεις χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γιγαντώνουν ακόμα περισσότερο το φαινόμενο, με φυσικό επακόλουθο τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας.

Ωστόσο, αυτό που ενισχύει τη συγκεκριμένη τάση, είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες διαθέσιμες πληροφορίες για το αν αυτά τα drones (UAV) συνδέονται με μυστικές υπηρεσίες ξένων κρατών ή αντιπροσωπεύουν κάτι το ασυνήθιστο.

Μάλιστα ορισμένοι, υπό τον αυξανόμενο προβληματισμό, καλούν την κυβέρνηση Μπάιντεν να καταρρίψει κάποιο απ’ αυτά τα UAV έτσι ώστε να εξεταστεί. Ένας εξ αυτών ήταν και ο επερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Ενημερώστε το κοινό, και μάλιστα τώρα. Διαφορετικά, καταρρίψτε τα!!!», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο Μπάιντεν ζητώντας απαντήσεις. «Οι συνεχείς αναφορές των δραστηριοτήτων των UAVs έχει εγείρει περισσότερα ερωτήματα από ό,τι απαντήσεις και έχει προκαλέσει την εξάπλωση θεωριών συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες πλατφόρμες», ανέφερε μεταξύ άλλων.

I wrote to @POTUS to express my concerns about reports of unmanned aircraft systems in and around NJ airspace. Since existing laws limit the ability of state and local law enforcement to counter UAS, more federal resources are needed to understand what is behind this activity. pic.twitter.com/mkeUeW7ury — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) December 13, 2024



Ο νέος γερουσιαστής του Νιου Τζέρσεϊ, Άντι Κιμ, πέρασε τη νύχτα της Πέμπτης σε ένα «κυνήγι» μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην αγροτική περιοχή του βόρειου Νιου Τζέρσεϊ, κάνοντας και σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Προς το παρόν, οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών επιβολής του νόμου έχουν τονίσει ότι τα συγκεκριμένα drones δεν φαίνεται να αποτελούν απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, παρ’ όλα αυτά πολλοί βουλευτές, όπως ο Φιλ Μέρφι, ζητούν πιο αυστηρούς κανόνες σχετικά με το ποιος μπορεί να πετάξει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το FBI εξετάζει το υλικό από τις θεάσεις

Ομοσπονδιακός αξιωματούχος δήλωσε την Πέμπτη ότι το FBI είναι επικεφαλής των ερευνών για τις θεάσεις και ζήτησε από τους κατοίκους να μοιραστούν βίντεο, φωτογραφίες και άλλες πληροφορίες που μπορεί να έχουν σχετικά με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ένας αξιωματούχος του FBI δήλωσε στο CBS News ότι η υπηρεσία έχει λάβει αρκετές χιλιάδες πληροφορίες. Οι τοπικές Αρχές επιβολής του νόμου διεξάγουν επίσης έρευνα.

Τι συμβαίνει με τα drones στο Νιου Τζέρσεϊ

Από τον Νοέμβριο, οι αναφορές για θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι δεκάδες. Αρχικά, εντοπίστηκαν να πετούν κατά μήκος του ποταμού Raritan, σύντομα όμως drones εμφανίστηκαν σε ολόκληρη την Πολιτεία, η οποία συνορεύει με τη Νέα Υόρκη.

Μεταξύ των θεάσεων, drones αναφέρθηκαν να πετούν κοντά στο Picatinny Arsenal, μια στρατιωτική εγκατάσταση ερευνών και κατασκευών, αλλά και πάνω από το γήπεδο γκολφ του εκλεγμένου προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο Μπέντμινστερ. Επιπλέον, UAV εντοπίστηκαν και σε παράκτιες περιοχές.

Σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικανό αντιπρόσωπο Κρις Σμιθ, ο οποίος επικαλείται έναν διοικητή της ακτοφυλακής, δώδεκα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ακολούθησαν στενά μια σωσίβια λέμβο της ακτοφυλακής κοντά στο Barnegat Light και το Island Beach State Park στην κομητεία Ocean το Σαββατοκύριακο.

Ανησυχούν οι κάτοικοι

Η κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία έχει δεχτεί επικρίσεις από τον Τραμπ για τον τρόπο που έχει διαχειριστεί το θέμα, είναι ενήμερη για την ανησυχία των κατοίκων σε αυτές τις περιοχές.

Το Σάββατο, σε μια κλήση με δημοσιογράφους που οργανώθηκε από τον Λευκό Οίκο, ανώτεροι αξιωματούχοι από το FBI, το Πεντάγωνο, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και άλλες υπηρεσίες προσπάθησαν να διαβεβαιώσουν ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια ασφάλεια ή ότι δεν αποτελούν έργο ενός «κακόβουλου» ξένου παράγοντα.

«Νομίζω ότι υπήρξε μια μικρή υπερβολή», σχολίασε ένας αξιωματούχος του FBI υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

Μία κάτοικος του Νιου Τζέρσεϊ, που ζει κοντά σε μια περιοχή όπου έχουν γίνει πολλές θεάσεις drones, δήλωσε ότι δεν πιστεύει τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

«Πώς μπορείς να πεις ότι δεν αποτελούν απειλή, αν δεν ξέρεις τι είναι;» είπε. «Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι ανήσυχοι».

Η αντίδραση του Πενταγώνου και οι πιέσεις για κατάρριψη των drones

Ο Πατ Ράιντερ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου, δήλωσε την Πέμπτη ότι η αρχική εκτίμηση του στρατού, έπειτα από διαβουλεύσεις με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν είναι ξένης προέλευσης, παρέμεινε «αμετάβλητη».

Ωστόσο, βουλευτές καλούν το Πεντάγωνο να λάβει επιθετική δράση, εγκρίνοντας τη χρήση βίας για την κατάρριψη ενός ή περισσότερων drones, προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευσή τους.

Σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Κρις Σμιθ, «τα αντικείμενα θα μπορούσαν να καταρριφθούν πάνω από τον ωκεανό ή σε μια ακατοίκητη περιοχή στην ξηρά», όπως δήλωσε το Σάββατο σε συνέντευξη Τύπου.

«Γιατί δεν μπορούμε να τσουβαλιάσουμε τουλάχιστον ένα από αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και να φτάσουμε στην άκρη του νήματος;» αναρωτήθηκε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζεφ Βαν Ντριου, της περιοχής Jersey Shore, που έχει επίσης ζητήσει από τον στρατό να καταρρίψει τα drones.

Παράλληλα, ο σερίφης της κομητείας Μονμάουθ, Σον Γκόλντεν, δήλωσε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να πάρει στα χέρια του τον νόμο και να καταρρίψει drones, καθώς αυτό θα παραβίαζε τους πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους.

Ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ από το Κονέκτικατ δήλωσε την Πέμπτη ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα πρέπει να καταρριφθούν, αν χρειαστεί. «Θα πρέπει να κάνουμε μια επείγουσα ανάλυση πληροφοριών και να τα “βγάλουμε” από τον ουρανό, ειδικά αν πετούν πάνω από αεροδρόμια ή στρατιωτικές βάσεις», δήλωσε ο συγκεκριμένα.

“We should be doing some very urgent intelligence analysis and take them out of the skies, especially if they’re flying over airports or military bases,” Sen. Richard Blumenthal of Connecticut said Thursday, as concerns about the drones spread across Capitol Hill. Read More:… pic.twitter.com/QO635Px1RP — Merit Street | Providing Clarity & Solutions (@MeritStreet) December 13, 2024

Οι θεωρίες συνωμοσίας

Οι μυστηριώδεις εμφανίσεις drones σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ έχει προκαλέσει πολλές θεωρίες συνωμοσίας, μερικές από τις οποίες συνδέονται με την αμφιλεγόμενη θεωρία του «Blue Beam Project».

Η ηθοποιός και κωμικός Ροζάν Μπαρ συνέδεσε τις θεάσεις αυτές με τη συγκεκριμένη θεωρία συνωμοσίας, η οποία προωθήθηκε τη δεκαετία του 1990 από τον Καναδό δημοσιογράφο Σερζ Μονάστ. «Τώρα βλέπετε γιατί αναφέρω το Project Blue Beam κάθε εβδομάδα στο podcast μου», έγραψε η Μπαρ το Σάββατο στην πλατφόρμα X.

Now you see why I mention Project Blue Beam every week on my podcast….. — Roseanne Barr (@therealroseanne) December 14, 2024



Η θεωρία υποστηρίζει ότι οι «παγκόσμιες ελίτ» σχεδιάζουν ψεύτικα γεγονότα, υπερφυσικού χαρακτήρα, όπως εισβολές εξωγήινων ή ολογράμματα θρησκευτικών μορφών στον ουρανό, με στόχο την εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας απολυταρχικής κυβέρνησης.

A mysterious object hovers motionless in the Miami sky—blimp or something more? The footage raises questions we can’t ignore. Watch closely. #ProjectBlueBeam #UnexplainedPhenomena pic.twitter.com/8lR6KWTd3b — Project Blue Beam (@PBBonSOL) December 16, 2024



Ο γνωστός ακροδεξιός συνωμοσιολόγος Άλεξ Τζόουνς μίλησε επίσης για το Blue Beam Project, αναδημοσιεύοντας μια συνέντευξη με τον… «ουφολόγο» Στίβεν Γκριρ σχετικά με το πώς η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.

FLASHBACK: Alex Jones Interviews Dr. Steven Greer About How Project Blue Beam Will Be Used WATCH/SHARE THE LIVE X STREAM HERE:https://t.co/iRbKT1cEXq pic.twitter.com/g6SejN81kV — Alex Jones (@RealAlexJones) December 11, 2024



Παράλληλα, η συζήτηση πήρε πολιτικές διαστάσεις, με μέλη του Κογκρέσου να τοποθετούνται. Ο Τζιμ Χάιμς, μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής, δήλωσε στο Fox News την Κυριακή: «Η απάντηση “δεν ξέρουμε” δεν είναι αρκετή όταν οι άνθρωποι είναι ανήσυχοι και νευρικοί. Αυτό είναι αλήθεια από τότε που υπήρξαμε ως είδος σε αυτόν τον πλανήτη».

Επίσης, απέκλεισε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή εξωτερικών παραγόντων. «Ας πω κάτι που ξέρω με βεβαιότητα: Δεν είναι οι Ιρανοί, δεν είναι οι Κινέζοι. Δεν είναι Αρειανοί».

Ο Χάιμς απέρριψε επίσης θεωρίες που διακινούνται στο διαδίκτυο, όπως της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, που είναι βουλευτής της Τζόρτζια, η οποία υποστήριξε, χωρίς αποδείξεις, ότι τα drones ανήκουν στην κυβέρνηση.

Σε ανάρτησή της στο X έγραψε: «Η κυβέρνηση ελέγχει τα drones και αρνείται να πει στον αμερικανικό λαό τι συμβαίνει. Είναι πραγματικά τόσο άσχημα τα πράγματα».

This is absolutely not true. And really irresponsible to say. https://t.co/IUDPYbzIXl — Jim Himes 🇺🇸🇺🇸🇺🇦🇺🇦 (@jahimes) December 15, 2024



Το ενδεχόμενο τα drones να έχουν εξωγήινη προέλευση συζητήθηκε επίσης από σχολιαστές όπως ο Ματ Γουόλς του Daily Wire. Εν τω μεταξύ, η πίεση στις ομοσπονδιακές αρχές αυξάνεται, καθώς το ζήτημα παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξιχνίαστο.

I agree. Anyone who merely thinks they’re aliens is stupid. I know they’re aliens. There’s literally no other plausible explanation. https://t.co/ZUkYSLyZlT — Matt Walsh (@MattWalshBlog) December 15, 2024



Η Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των ΗΠΑ, μέσω ενός viral βίντεο στο TikTok από το CBS News, επιβεβαίωσε ότι το FBI διεξάγει ενεργά έρευνα για τα περιστατικά, αλλά δεν έχει ακόμα απαντήσεις. «Δεν έχουμε απάντηση για το ποιος ευθύνεται», ανέφερε εκπρόσωπος.



Η έλλειψη σαφών πληροφοριών έχει οδηγήσει σε ακόμη περισσότερες εικασίες, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν κάτω από το βίντεο.

Στο Facebook, η ομάδα «New Jersey Mystery Drones — let’s solve it» έχει προσελκύσει σχεδόν 78.000 μέλη, όπου χρήστες μοιράζονται βίντεο, φωτογραφίες και θεωρίες. Ορισμένοι μάλιστα προτείνουν τη ριζοσπαστική λύση να καταρρίψουν τα drones μόνοι τους.

Drones και στη Νέα Υόρκη

Αναφορές για μυστηριώδεις θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών έγιναν και στη Νέα Υόρκη, όπου απαιτείται ειδικά άδεια για τέτοια πτήση, με τον δήμαρχο Έρικ Άνταμς να δηλώνει ότι διεξάγεται έρευνα ενώ συνεργάζεται με Νιου Τζέρσεϊ και τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους.

We are aware of concerns from New Yorkers regarding drone sightings and want to assure the public that we are actively investigating the matter in close collaboration with federal, state, and local partners in New York and New Jersey. — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) December 14, 2024



Το βράδυ της Παρασκευής, οι διάδρομοι στο διεθνές αεροδρόμιο Stewart, το οποίο βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του «Μεγάλου Μήλου», έκλεισαν για περίπου μία ώρα λόγω δραστηριότητας drones στον εναέριο χώρο, δήλωσε η κυβερνήτης Κάθυ Χόχουλ.

«Αυτό έχει παρατραβήξει», σχολίασε.

‘This has gone too far’: Drones temporarily closed runways at NY airport, governor says https://t.co/LqCy9ZXjJT — USA TODAY (@USATODAY) December 15, 2024



Η Χόχουλ κάλεσε το Κογκρέσο να ενισχύσει την εποπτεία της FAA σχετικά με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και να δώσει περισσότερες εξουσίες στις κρατικές και τοπικές αρχές επιβολής του νόμου για να ερευνήσουν το φαινόμενο.

«Η επέκταση αυτών των εξουσιών στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και στους ομολόγους μας είναι απαραίτητη», δήλωσε. «Έως ότου παραχωρηθούν αυτές οι εξουσίες στους πολιτειακούς και τοπικούς αξιωματούχους, η κυβέρνηση Μπάιντεν πρέπει να παρέμβει κατευθύνοντας πρόσθετες ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου στη Νέα Υόρκη και τη γύρω περιοχή για να διασφαλίσει την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών μας και του λαού μας».

Νωρίτερα την Παρασκευή, η κυβερνήτης είχε δηλώσει ότι δεν υπήρχαν στοιχεία πως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελούσαν απειλή και ότι οι αρχές συντονίζονταν με το FBI, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Τελικά, είναι επικίνδυνα αυτά τα drones;

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η μέχρι στιγμής εξέταση των αναφερόμενων θεάσεων δείχνει ότι πολλά απ’ αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούν νόμιμα, θέση που συγχρονίζεται με τη γνώμη αξιωματούχων και ειδικών σε θέματα drones.

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το FBI ανέφεραν επίσης σε κοινή δήλωσή τους ότι δεν έχουν αποδείξεις ότι οι θεάσεις αποτελούν «απειλή για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια ασφάλεια ή έχουν σχέση με το εξωτερικό».

Η Ντον Φαντάσια, βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, η οποία ενημερώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε ότι τα αναφερόμενα drones έχουν διάμετρο έως 1,8 μέτρα και μερικές φορές ταξιδεύουν με τα φώτα τους σβηστά.

Τόνισε επίσης ότι το μέγεθος αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από τα drones που πετούν οι ερασιτέχνες.

Ποιος πετάει τα συγκεκριμένα drones;

Αν και οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις θεάσεις, λένε παράλληλα ότι δεν γνωρίζουν αν πρόκειται για μια ομάδα drones που έχει εντοπιστεί πολλές φορές ή αν υπάρχουν πολλά τέτοια αεροσκάφη που πετούν συντονισμένα.

Ορισμένοι εκφράζουν τις ανησυχίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εικάζοντας ότι τα drones αυτά αποτελούν μέρος μιας κακόβουλης συνωμοσίας από ξένους πράκτορες, με αρκετούς να δείχνουν «με το δάχτυλο» τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι αξιωματούχοι τονίζουν ότι οι εν εξελίξει έρευνες δεν έχουν βρει στοιχεία που να επαληθεύουν αυτές τις ανησυχίες, αλλά ο βουλευτής Σμιθ το Σάββατο επανέλαβε αυτές τις εικασίες.

«Οι ασύλληπτοι ελιγμοί αυτών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών υποδηλώνουν μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη εξελιγμένη. Εγείρει το ερώτημα αν έχουν αναπτυχθεί για να δοκιμάσουν τις αμυντικές μας δυνατότητες -ή χειρότερα- αν είναι από βίαιες δικτατορίες, ίσως τη Ρωσία, ή την Κίνα, ή το Ιράν, ή τη Βόρεια Κορέα», ανέφερε.

Από την πλευρά του Πενταγώνου, η εκπρόσωπος Σαμπρίνα Σινγκ, δήλωσε την Τετάρτη ότι τα συγκεκριμένα UAV δεν ανήκουν στον αμερικανικό στρατό, ενώ διέψευσε και τους ισχυρισμούς του Τζεφ Βαν Ντριού, Ρεπουμπλικανού βουλευτή από το Νιου Τζέρσεϊ, ότι υπάρχει ένα «μητρικό αεροσκάφος» από το Ιράν στα ανοικτά των ανατολικών ακτών των ΗΠΑ που εκτόξευε τα drones.

What we’ve uncovered is alarming—drones flying in from the direction of the ocean, possibly linked to a missing Iranian mothership. This is a national security crisis we cannot ignore. Bring them down now. pic.twitter.com/YicWkcoJR1 — Congressman Jeff Van Drew (@Congressman_JVD) December 11, 2024

Σε ποιες άλλες περιοχές έχουν παρατηρηθεί drones

Στη Βιρτζίνια, δύο πολίτες ανέφεραν ότι παρατήρησαν ένα ασυνήθιστο αεροσκάφος πάνω από τον ωκεανό, κοντά σε στρατιωτική εγκατάσταση της Εθνικής Φρουράς. Ο Τζον Νάιτ, ο οποίος κατέγραψε βίντεο και μίλησε στην εφημερίδα The Virginian-Pilot, περιέγραψε το αντικείμενο ως drone μεγέθους μικρού φορτηγού, το οποίο πετούσε αθόρυβα.

Ωστόσο, η Εθνική Φρουρά δήλωσε ότι δεν υπήρχε επιχειρησιακή δραστηριότητα στην περιοχή τη συγκεκριμένη νύχτα και ανακοίνωσε ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Παρόμοιες αναφορές καταγράφηκαν την ίδια νύχτα στη Μασαχουσέτη. Στο Κέιπ Κοντ, 10-15 μη επανδρωμένα αεροσκάφη αιωρούνταν για περισσότερο από μία ώρα πάνω από ένα σπίτι, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων. Οι πληροφορίες έχουν διαβιβαστεί στο FBI και στις τοπικές αρχές.

Εν τω μεταξύ, παρόμοια περιστατικά αναφέρθηκαν τον περασμένο μήνα στη Βρετανία, όπου μικρά drones εντοπίστηκαν κοντά σε τέσσερις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Associated Press, ABC News, Washington Post, Salon, The Daily Beast, The Root, Forbes