Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης επικοινώνησε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Εξήρε τον αγώνα κατά του ολοκληρωτισμού»

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, στην οποία απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου και εξήρε τον αγώνα κατά των «ολοκληρωτικών καθεστώτων», σε μια κίνηση που το Ισραήλ ερμήνευσε ως υποστήριξη της επίθεσης του στη Γάζα.

Σε ανάρτησή του στο X, το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε ότι η Ματσάδο είπε στον Ισραηλινό ηγέτη ότι «εκτιμά ιδιαίτερα τις αποφάσεις και τις σκληρές ενέργειές του κατά τη διάρκεια του πολέμου και τα επιτεύγματα του Ισραήλ.

Επίσης σύμφωνα με την ανάρτηση εξήρε τη «συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα».

Το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε ακόμα ότι η Ματσάδο του είπε πως «εκτιμά τον αδιάκοπο αγώνα κατά του ιρανικού άξονα του κακού, ο οποίος δραστηριοποιείται όχι μόνο κατά του Ισραήλ, αλλά και κατά του λαού της Βενεζουέλας».

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ συνεχάρη την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα για το Βραβείο Νόμπελ και «εξήρε τις δράσεις της για τη δημοκρατία και την επέκταση του κύκλου της παγκόσμιας ειρήνης».

Ωστόσο, σε ξεχωριστή ανάρτησή της στο X, η Ματσάδο απέφυγε κάθε αναφορά στο Ισραήλ και τη Γάζα.

Σε μια προσεκτικά διατυπωμένη δήλωση, ανέφερε ότι οι Βενεζουελάνοι γνωρίζουν ότι η επίτευξη της ειρήνης «απαιτεί τεράστιο θάρρος, δύναμη και ηθική διαύγεια για να αντισταθούμε στα ολοκληρωτικά καθεστώτα που μας αντιτίθενται».

«Όπως αγωνιζόμαστε για την ελευθερία και τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα, έτσι και όλα τα έθνη της Μέσης Ανατολής αξίζουν ένα μέλλον βασισμένο στην αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη και την ελπίδα – όχι στον φόβο», πρόσθεσε.

Ωστόσο, αναφέρθηκε άμεσα στο «ιρανικό καθεστώς» ως «βασικό υποστηρικτή του καθεστώτος Μαδούρο», το οποίο επίσης «υποστηρίζει τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χάμας, η Χεζμπολάχ και οι Χούθι».

«Αυτή η ευθυγράμμιση υπογραμμίζει τον παγκόσμιο χαρακτήρα του αγώνα μεταξύ ελευθερίας και αυταρχισμού», προσέθεσε και εξέφρασε την ελπίδα της ότι «η πλήρης εφαρμογή του οραματικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ θα συμβάλει στην επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην περιοχή».

«Τελικά, η ειρήνη απαιτεί ελευθερία, και η ελευθερία απαιτεί θάρρος και δύναμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ για «τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον λαό της Βενεζουέλας για το Νόμπελ Ειρήνης του 2025».

Ο αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, σφοδρός επικριτής του Νετανιάχου, αμφισβήτησε την περασμένη εβδομάδα την απονομή του Νόμπελ στη Ματσάδο, λόγω της προηγούμενης προσέγγισής της προς τον Ισραηλινό ηγέτη, προκειμένου να ζητήσει υποστήριξη για την εκστρατεία της να ανατρέψει τον Μαδούρο.

Η Βενεζουέλα δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, καθώς ο προκάτοχος του Μαδούρο, Ούγκο Τσάβες, διέκοψε τις σχέσεις το 2009 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο της Γάζας το 2008.

Πηγή: AFP

