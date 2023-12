Μακελειό στην Πράγα: Νέο βίντεο με τον 24χρονο σε κατάσταση αμόκ – Ρίχνει «τυφλούς» πυροβολισμούς και ουρλιάζει

Νέο σοκαριστικό βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την «σφαγή» στην Πράγα, στο οποίο φαίνεται ο 24χρονος μακελάρης να πυροβολεί κατά ριπάς, αδιακρίτως, όποιον έβλεπε μπροστά του, προκαλώντας τον απόλυτο πανικό.

Στο συγκεκριμένο βίντεο που δημοσίευσε το Blesk.cz , καταγράφεται η φρικιαστική δράση του 24χρονου, ο οποίος τρέχει φωνάζοντας στους χώρους του Πανεπιστημίου, ενώ ταυτόχρονα πυροβολεί οποιονδήποτε συναντούσε στο διάβα του.

Σημειώνεται πως ο τραγικός απολογισμός της πλέον πιο φονικής επίθεσης με πυροβολισμούς στην σύγχρονη ιστορία της Τσεχίας, είναι 13 νεκροί και 25 τραυματίες, με τον ίδιο τον 24χρονο να βάζει τέλος στη ζωή του.

https://t.co/aIC2mVlueU Video of the shooter in #Prague!

That is a pretty big gun for Czech Republic.

— Global News Channel (@TSheep22) December 22, 2023