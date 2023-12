Μακελειό στην Πράγα: Η στιγμή που ο 24χρονος πυροβολεί τους φοιτητές – BINTEO με σκληρές εικόνες

Στους 15 ανέρχονται οι νεκροί από την επίθεση 24χρονου φοιτητή στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο o μακελάρης πυροβολούσε εντός αλλά και εκτός της σχολής.

Σημειώνεται πως δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας μεταξύ των 15 θυμάτων από το μακελειό στην Πράγα, όπως ανακοίνωσε η ελληνική πρεσβεία.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Πράγα σε σχετική ανάρτηση που έκανε στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, «μέχρι στιγμής, από την πληροφόρηση που έχει η Πρεσβεία, δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας μεταξύ των θυμάτων».«Το συμβάν έχει τελειώσει αλλά η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά τόσο το κτίριο όσο και τον περιβάλλοντα χώρο»

‼️Newly released video footage of CZECH SHOOTER in Prague‼️

The shooter was standing up, hiding behind a fence, shooting not only people inside the university but also down the street

He was using gun ZEV 308 Win AR10 pic.twitter.com/v77XL5Y4KS

— Lenka Houskova White (@white_lenka) December 21, 2023