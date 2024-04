Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών συγκλόνισε το νησί Ιάβα της Ινδονησίας το Σάββατο, ανακοίνωσε το γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 65 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Κέντρο.

🚨BREAKING: EARTHQUAKE IN INDONESIA

A magnitude 6.3 earthquake shook the island of Java, Indonesia, with reports indicating that its effects were felt as far as Jakarta.#earthquake #Indonesia #Jakarta #JavaEarthquake #earthquakes pic.twitter.com/I0RefO709R

— Forsige Breaking News (@ForsigeNews) April 27, 2024