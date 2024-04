Ινδονησία: Στάχτη και λάβα μετά την έκρηξη του ηφαιστείου – Έκλεισε το αεροδρόμιο, εκκενώθηκαν περιοχές

Η Ινδονησία έκλεισε ένα επαρχιακό αεροδρόμιο και απομάκρυνε εκατοντάδες κατοίκους από την περιοχή του ηφαιστείου Ρουάνγκ, το οποίο εδώ και ημέρες εκτοξεύει λάβα, βράχους και στάχτη, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι, κηρύσσοντας συναγερμό στο υψηλότερο επίπεδο για την κατάσταση.

Η χθεσινή δραματική έκρηξη του ηφαιστείου σε ένα απομακρυσμένο νησί της επαρχίας του Βόρειου Σουλαουέζι εκτόξευσε σε ύψος έως και τριών χιλιομέτρων στον ουρανό μια κόκκινη στήλη λάβας, πυρακτωμένους βράχους και στάχτη.

«Τρέχουμε παιδιά», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας που κινηματογραφούσε την έκρηξη προσπαθώντας παράλληλα να απομακρυνθεί. «Φεύγουμε επειδή η στάχτη έχει φθάσει κοντά» πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Περισσότεροι από 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ενώ οι Αρχές διεύρυναν περαιτέρω τη ζώνη εκκένωσης αφού η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τα ηφαίστεια, αύξησε το επίπεδο του συναγερμού.

The #HungaTonga -Hunga Ha’apai #volcano in January 2022 was one of the most powerful in recent history.

If Mount #Ruang turns out to be as powerful, this could have global impacts

Mount Ruang, a stratovolcano in North Sulawesi, #Indonesia, has erupted several times recently.… pic.twitter.com/Ri5mJax5oI

— Enlightenment (@yesknow) April 17, 2024