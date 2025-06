Μακελειό σε σχολείο της Αυστρίας: Τουλάχιστον 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες – Βίντεο από την ένοπλη επίθεση και την επέμβαση της αστυνομίας

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστρία η ένοπλη επίθεση σε σχολείο του Γκρατς, όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους μαθητές και ένας ενήλικας, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Οι αρχές εκτιμούν ότι υπεύθυνος για την επίθεση στο σχολείο BORG Dreierschützengasse ήταν ένας και μοναδικός δράστης, πρώην μαθητής του σχολείου, ο οποίος, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η ταμπλόιντ εφημερίδα Kronen Zeitung, φέρεται να είχε υποστεί bullying.

Ο δήμαρχος του Γκρατς, Έλκε Καρ, δήλωσε στο αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA ότι «πολλοί τραυματίες μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο μετά τους πυροβολισμούς», τους οποίους χαρακτήρισε μια «φρικτή τραγωδία».

Η Kronen Zeitung ανέφερε πως ο αριθμός των νεκρών είναι τουλάχιστον 10 και ότι τουλάχιστον 28 ακόμη έχουν τραυματιστεί, αν και η αστυνομία δεν έδωσε αρχικό απολογισμό, παρά μόνο επιβεβαίωσε «αρκετούς» νεκρούς.



Επίσης, δεν διευκρινίστηκε πόσοι από τους νεκρούς ήταν μαθητές.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης

Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φέρνει στο φως τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης σε σχολείο στο Γκρατς της Αυστρίας.

Στο υλικό αυτό, καταγράφεται καρέ-καρέ η φρικιαστική στιγμή όπου ένας μαθητής -ο δράστης- ανοίγει πυρ εντός του σχολικού χώρου.

«Είναι ακατανόητο και αφόρητο»

Συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν μπροστά από την στάδιο ASKÖ στο Γκρατς, όπου στήθηκε κέντρο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. Γονείς μαθητών κατέρρευσαν σε δάκρυα και δέχθηκαν φροντίδα από ομάδες άμεσης παρέμβασης σε κρίσεις, με ολόκληρη την περιοχή να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Ο κυβερνήτης Μάριο Κούνασεκ δήλωσε: «Αυτό που συνέβη σήμερα στο Γκρατς είναι ακατανόητο. Ως Κυβερνήτης της Στυρίας και ως πατέρας, είμαι βαθιά θλιμμένος από αυτή την παράλογη πράξη, η οποία έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη ζημιά και απίστευτο πόνο. Οι σκέψεις μου είναι με τα αθώα θύματα, τις οικογένειες και τους δασκάλους».

Σημείωσε επίσης ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον υπουργό Εσωτερικών, μέλη της κρατικής κυβέρνησης και το αρχηγείο της αστυνομίας και αμέσως ακύρωσε τα σημερινά του ραντεβού μόλις ενημερώθηκε για το φρικτό περιστατικό.

Μαζί με άλλα μέλη της κυβέρνησης, ο καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ βρίσκεται επίσης καθ’ οδόν προς το Γκρατς.

«Είναι ακατανόητο και αφόρητο. Τα συλλυπητήριά μου και η θλίψη μου είναι προς τα θύματα και τις οικογένειές τους. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τον πόνο – ως μητέρα τριών παιδιών, μου ραγίζει την καρδιά», έγραψε η υπουργός Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων της Αυστρίας, Beate Meinl-Reisinger, στην πλατφόρμα X.

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλλας, δήλωσε στο X: «Κάθε παιδί πρέπει να αισθάνεται ασφαλές στο σχολείο και να μπορεί να μαθαίνει χωρίς φόβο και βία. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και τον αυστριακό λαό σε αυτή τη σκοτεινή στιγμή».

Ένας εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας δήλωσε ότι η περιοχή είναι πλέον ασφαλής. «Άνθρωποι έχουν εκκενωθεί από το σχολείο και συγγενείς των θυμάτων και μαθητές δέχονται φροντίδα», είπε.

«Δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για τον πληθυσμό, αλλά υπάρχουν αρκετοί νεκροί», δήλωσε στην αυστριακή τηλεόραση.

Νεκροί και τραυματίες

Η Kronen Zeitung ανέφερε ότι ένας ύποπτος -πιθανότατα ο δράστης- βρέθηκε νεκρός στις τουαλέτες του σχολείου, αν και το Reuters δεν μπόρεσε να το επιβεβαιώσει άμεσα.

Πέρα από τους τουλάχιστον 10 νεκρούς, 28 τραυματίες νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομεία. Τουλάχιστον τέσσερις από αυτούς βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ αναφέρεται πως ορισμένα θύματα δέχτηκαν πυροβολισμούς στο κεφάλι.

Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι 158 διασώστες του βρίσκονται στο σημείο. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των πληγέντων. Επιπλέον, 65 ασθενοφόρα από οκτώ περιοχές της Στυρίας έχουν κινητοποιηθεί.

Η Αυστρία διαθέτει από τους πιο βαριά οπλισμένους πολίτες στην Ευρώπη, με εκτιμώμενα 30 πυροβόλα όπλα ανά 100 άτομα, σύμφωνα με το Small Arms Survey, ένα ανεξάρτητο ερευνητικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το Reuters, τα πολυβόλα και οι καραμπίνες απαγορεύονται, ενώ η κατοχή περίστροφων, πιστολιών και ημιαυτόματων όπλων επιτρέπεται μόνο με επίσημη άδεια. Τα τουφέκια και τα κυνηγετικά όπλα επιτρέπονται με άδεια οπλοφορίας ή έγκυρη άδεια κυνηγιού, ή για μέλη συλλόγων σκοποβολής.