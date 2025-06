Αυστρία: Τουλάχιστον 8 νεκροί από τους πυροβολισμούς σε σχολείο στην πόλη Γκρατς – Αυτοκτόνησε ο δράστης

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση σε σχολείο της πόλης Γκρατς, στην Αυστρία, μετέδωσαν αυστριακά μέσα ενημέρωσης περιλαμβανομένης της ταμπλόιντ εφημερίδας Kronen Zeitung ενώ, σύμφωνα με το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ORF, ο δράστης ήταν μαθητής του σχολείου και αυτοκτόνησε.

Η αστυνομία ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση στην οδό Dreierschuetzengasse, όπου βρίσκεται το σχολείο BORG (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

+++Aktuell läuft in der Dreierschützengasse in #Graz ein Polizeieinsatz. Bitte an die Anweisungen der Polizeikräfte halten. +++ #graz1006



Επικαλούμενο την τοπική αστυνομία, το ORF μετέδωσε ότι έχουν τραυματιστεί σοβαρά πολλοί άνθρωποι, ανάμεσά τους μαθητές και καθηγητές.

🇦🇹⚡- The situation in Graz, Austria, right now. https://t.co/DKhKadVQmL pic.twitter.com/y2mnAPGmsR

— Rerum Novarum // Intel, Breaking News, and Alerts (@officialrnintel) June 10, 2025