Αυστρία: Πυροβολισμοί σε σχολείο στην πόλη Γκρατς – Τουλάχιστον 5 νεκροί

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση σε σχολείο της πόλης Γκρατς στην Αυστρία, μετέδωσαν σήμερα αυστριακά μέσα ενημέρωσης περιλαμβανομένης της ταμπλόιντ εφημερίδας Kronen Zeitung ενώ, σύμφωνα με το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ORF, ο δράστης ήταν μαθητής του σχολείου και αυτοκτόνησε.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η αστυνομία ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση στην οδό Dreierschuetzengasse, όπου βρίσκεται ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Several casualties reported after an attack at a school in Austria’s city of Graz, police say an operation is underway.

More to follow on https://t.co/8g7t94bB9u pic.twitter.com/KwrlGhZ9Fw

— DW News (@dwnews) June 10, 2025