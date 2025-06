Αυστρία: Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη επίθεση σε σχολείο του Γκρατς

Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φέρνει στο φως τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης σε σχολείο στο Γκρατς της Αυστρίας.

Στο υλικό αυτό, καταγράφεται καρέ-καρέ η φρικιαστική στιγμή όπου ένας μαθητής -ο δράστης- ανοίγει πυρ εντός του σχολικού χώρου.

🚨🚨🚨BREAKING: At least nine dead in school shooting in Graz, Austria

Preliminary reports indicate that the attacker was shot dead. Both students and teachers are among the victims.

Several police units and the Cobra special forces have been deployed in the city.

— NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2025