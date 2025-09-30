Μαδαγασκάρη: Τουλάχιστον 22 νεκροί σε διαδηλώσεις σύμφωνα με τον ΟΗΕ – Ο πρόεδρος αποπέμπει την κυβέρνηση

Ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης ανακοίνωσε τη Δευτέρα (29/9) ότι θα αποπέμψει όλη την κυβέρνησή του, σε τηλεοπτικό διάγγελμα έπειτα από ημέρες διαδηλώσεων κατά τη διάρκεια των οποίων τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Για την τρίτη ημέρα των κινητοποιήσεων ενός κινήματος που ονομάστηκε Gen Z, το οποίο γεννήθηκε από τη δυσαρέσκεια για τις ασταμάτητες διακοπές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος και μετατράπηκε σε ανοιχτή αμφισβήτηση της κυβέρνησης, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά τη Δευτέρα στην πρωτεύουσα Ανταναναρίβο.

🇲🇬🏴‍☠️ Help us make our voices heard, it’s not just happening on the streets of Madagascar but also on social media. #Madagascar pic.twitter.com/4aaRgQx8JS — Mika R. (@iskream_23) September 29, 2025

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Συντάγματος, αποφάσισα να παύσω από τα καθήκοντά τους τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση”, δήλωσε ο πρόεδρος Αντρί Ρατζολίνα μιλώντας στην εθνική τηλεόραση.

«Εν αναμονή του σχηματισμού της νέας κυβέρνησης, όσοι θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους θα ενεργούν έχοντας προσωρινή εντολή. Μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες, θα λάβουμε τις προτάσεις για τον επόμενο πρωθυπουργό», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με τον ΟΗΕ από την έναρξη, την Πέμπτη των διαδηλώσεων που ταλανίζουν τη χώρα και όπου οι διαδηλωτές βγήκαν ξανά στον δρόμο χθες το απόγευμα ζητώντας πλέον την απομάκρυνση του προέδρου.

Στο νησί του Ινδικού Ωκεανού, που παραμένει μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, γίνονται συχνά λαϊκές εξεγέρσεις κατά των κυβερνώντων μετά την ανεξαρτησία του το 1960. Αυτές κυρίως οδήγησαν το 2009 στην αποχώρηση του πρώην προέδρου Μαρκ Ραβαλομανάνα.

«Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από εκατό τραυματίστηκαν», δήλωσε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα.

«Ανάμεσα στα θύματα είναι διαδηλωτές και περαστικοί που σκοτώθηκαν από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, και άλλοι που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εκτεταμένων βίαιων επεισοδίων και των λεηλασιών που ακολούθησαν, τα οποία διαπράχθηκαν από άτομα και συμμορίες που δεν έχουν σχέση με τους διαδηλωτές», προστίθεται στην ανακοίνωση στην οποία ο Ύπατος Αρμοστής Φόλκερ Τουρκ δηλώνει «συγκλονισμένος» από τη «βίαιη απάντηση των δυνάμεων ασφαλείας».

🇲🇬 FLASH | Le président malgache Andry Rajoelina annonce le RENVOI de tout son gouvernement après les violentes manifestations qui secouent Madagascar. 22 personnes ont été TUÉES par les forces de l’ordre lors de la RÉPRESSION, selon l’ONU. 👉 Depuis jeudi, des milliers de… pic.twitter.com/6c5QDso1Wv — Cerfia (@CerfiaFR) September 29, 2025

Με τις κινητοποιήσεις να πραγματοποιούνται από την Πέμπτη, χιλιάδες διαδηλωτές μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του κινήματος Gen Z. βγήκαν χθες στους δρόμους της πρωτεύουσας σύμφωνα με μια ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου. Τα αιτήματά τους ξεπερνούν την αρχική δυσαρέσκεια ενάντια στις συνεχείς διακοπές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.

Αρκετοί διαδηλωτές έγραφαν στα πανό «Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε» ένα σύνθημα που έγινε εμβληματικό του κινήματος.

Πολλοί περισσότεροι από ό,τι στην τελευταία συγκέντρωση του Σαββάτου, και πολλοί διαδηλωτές ντυμένοι στα μαύρα, ξεκίνησαν χθες το απόγευμα από το Πανεπιστήμιο του Ανταναναρίβο και φώναζαν συνθήματα που ζητούσαν την παραίτηση του προέδρου Ρατζολίνα.

Ο πρώην δήμαρχος του Ανταναναρίβο Αντρί Ρατζολίνα, 51 ετών, ανέλαβε για πρώτη φορά την εξουσία από το 2009 έως το 2014 με πραξικόπημα έπειτα από λαϊκή εξέγερση. Στη συνέχεια εξελέγη το 2018 και επανεξελέγη το 2023 σε εκλογές που αμφισβητήθηκαν.