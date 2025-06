LIVE – Το Ισραήλ βομβαρδίζει το Ιράν και η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους – Ο Νετανιάχου δεν διαψεύδει ότι θέλει την εξόντωση του Χαμενεΐ – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Νέες εκατέρωθεν επιθέσεις σημειώθηκαν μεταξύ Ισραήλ και Ιράν καθώς η ένταση κλιμακώνεται. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποστηρίζει ότι «η εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν θα τερμάτιζε τη σύγκρουση».

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδίδει πως εξαπολύθηκε απόψε νέο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ, κατά την τέταρτη ημέρα της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών.

Διαβάστε περισσότερα

Η δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «θα τερμάτιζε τη σύρραξη» μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ιράν θέλει να μιλήσει για την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών με το Ισραήλ και θα πρέπει να το κάνει αμέσως «πριν είναι πολύ αργά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι το Ιράν δεν κερδίζει τον πόλεμο.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ιράν ζήτησε από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν να πιέσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει την επιρροή του στο Ισραήλ για να συμφωνήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός με το Ιράν σε αντάλλαγμα για την ευελιξία της Τεχεράνης στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις, δήλωσαν στο Reuters τη Δευτέρα δύο ιρανικές και τρεις περιφερειακές πηγές.

Διαβάστε περισσότερα

Το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν χτυπήθηκε σε βομβαρδισμό, σύμφωνα με το Al Jazzera. Δείτε βίντεο με την στιγμή που η παρουσιάστρια του καναλιού σηκώνεται από την θέση της καθώς καταρρέουν τμήματα της οροφής.

#Iran BREAKING: Israeli strikes have bombed the Iranian state-TV and radio building in #Tehran as it was broadcasting live on air. pic.twitter.com/yYOGTi2oCj

Διαβάστε περισσότερα

Το Ιράν έχει δώσει επείγοντα ενδείξεις ότι επιδιώκει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επανέναρξη των συνομιλιών για τα πυρηνικά του προγράμματα, στέλνοντας μηνύματα στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ μέσω αραβικών μεσαζόντων, δήλωσαν αξιωματούχοι της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal (WSJ).

Διαβάστε περισσότερα

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε στρατιωτική βάση στην δυτική Τεχεράνη, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ του Ιράν.

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε την έκρηξη στην Τεχεράνη

📹 Footage shows smoke rising with the sounds of explosions from an area in Tehran, the capital of Iran ⤵️ pic.twitter.com/O0MlJ96Ohn

🚨 The Israel-Iran conflict continues on its fourth day

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν τηλεφωνική συνομιλία τη Δευτέρα, κατά την οποία συζήτησαν την ισραηλινή επίθεση στο Ιράν και τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε περισσότερα

Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας στο CNN υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι υπάρχουν «ενδείξεις» πως «το υπόγειο τμήμα της εγκατάστασης του Νατάνζ έχει καταρρεύσει». Η ΔΟΑΕ, ωστόσο, είχε ανακοινώσει από την Παρασκευή ότι η εγκατάσταση υπέστη μόνο ζημιές στην επιφάνεια του εδάφους. Σε νεότερη ενημέρωση τη Δευτέρα, ο επικεφαλής της ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, σημείωσε ότι «δεν υπάρχει ένδειξη» επίθεσης στην υπόγεια αίθουσα των φυγοκεντρητών.

Διαβάστε περισσότερα

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Nimitz» αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας από τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, στον Ειρηνικό, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, σύμφωνα με στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης πλοίων Marine Traffic.

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) εντόπισε και εξουδετέρωσε ομάδες εκτόξευσης πυραύλων εδάφους-αέρος, δευτερόλεπτα πριν φτάσουν σε εκτοξευτή νότια της Τεχεράνης. Οι ομάδες εξουδετερώθηκαν και ο εκτοξευτής καταστράφηκε», αναφέρει η ανακοίνωση.

⭕️WATCH: The IAF identified and eliminated surface-to-air missile launch troops seconds before they reached a launcher south of Tehran. The troops were eliminated and the launcher was dismantled.

The IAF continues to operate to achieve air superiority across Iran. pic.twitter.com/h9eIK8SWCO

— Israel Defense Forces (@IDF) June 16, 2025