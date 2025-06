Μέση Ανατολή: Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ερντογάν και Πούτιν – Καλούν σε αυτοσυγκράτηση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν τηλεφωνική συνομιλία τη Δευτέρα, κατά την οποία συζήτησαν την ισραηλινή επίθεση στο Ιράν και τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Και οι δύο ηγέτες, όπως αναφέρει η Daily Sabah, τόνισαν την ανάγκη για αυτοσυγκράτηση και προειδοποίησαν για τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης στην περιοχή.

Ο Ερντογάν επισήμανε ότι «οι επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ ενέχουν τον κίνδυνο μιας δίνης βίας που θα απειλήσει ολόκληρη την περιοχή».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η στάση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που αγνοεί το δίκαιο, αποτελεί ξεκάθαρη απειλή για το διεθνές σύστημα» και προειδοποίησε ότι «η περιοχή δεν αντέχει έναν ακόμη πόλεμο».

Ο Τούρκος Πρόεδρος τόνισε ότι «η Τουρκία ασκεί ενεργή διπλωματία από την έναρξη της σύγκρουσης» και επανέλαβε ότι «ο διάλογος είναι το μόνο μέσο επίλυσης της κρίσης».

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ακόμη πως «η τελευταία ένταση δεν πρέπει να αποσπά την προσοχή από τη συνεχιζόμενη επίθεση γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα».

