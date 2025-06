OHE: Βολές του Ιρανού Αντιπρόσωπου – «Το Ιράν άσκησε το εγγενές του δικαίωμα στην αυτοάμυνα – Οι ΗΠΑ θα μοιραστούν την ευθύνη για αυτή την παράνομη πράξη»

Μιλώντας στους διαπιστευμένους ανταποκριτές του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, πρέσβης Αμίρ-Σαΐντ Ιραβανί, καταδίκασε τη «συνεχιζόμενη τρομοκρατική και εγκληματική επίθεση από το ισραηλινό καθεστώς».

Προειδοποίησε ότι τα πλήγματα αποτελούν «κατάφωρη πράξη επίθεσης κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν», κατηγορώντας το Ισραήλ ότι έχει εξαπολύσει μια συντονισμένη εκστρατεία παράνομης και αδιάκριτης βίας κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών.

«Το Ισραήλ διέπραξε μια κατάφωρη πράξη επίθεσης κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν. Η αδιάκοπη εκστρατεία αγριοτήτων κατά του λαού μας συνεχίζεται χωρίς ανάπαυλα» τόνισε.

#MiddleEast: #Iran‘s strikes on #Israel are self-defense and are “proportionate defensive operations directed exclusively at military objectives and associated infrastructure,” Iran’s U.N. Ambassador Amir Saeid Iravani told the U.N. Security Council.https://t.co/yvT1tlJiUw

