Ισραήλ: Διακόπηκε η λειτουργία των διυλιστηρίων στη Χάιφα μετά την ιρανική επίθεση

Ο ισραηλινός όμιλος Bazan ανακοίνωσε τη Δευτέρα (16/6) ότι η λειτουργία των διυλιστηρίων του στη Χάιφα έχει διακοπεί μετά την ιρανική επίθεση που προκάλεσε σημαντικές ζημιές στον ατμοηλεκτρικό σταθμό και στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους.

Σε ενημέρωση του Bazan Group προς το χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ, αναφέρεται ότι «ο σταθμός παραγωγής ενέργειας υπέστη σημαντικές ζημιές. Ως εκ τούτου, όλες οι εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων και θυγατρικών εταιρειών ανέστειλαν τη λειτουργία τους».

🚨🇮🇱 ISRAEL’S LARGEST OIL REFINERY COMPLEX SHUT DOWN AFTER STRIKE – 3 DEAD

Bazan Group, operator of Israel’s largest refinery complex in Haifa, has confirmed that a power plant supplying steam and electricity to its operations was significantly damaged in the recent attacks.… https://t.co/qZlX12n0uK pic.twitter.com/SnQNLy0TWN

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 16, 2025