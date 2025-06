Μπενιαμίν Νετανιάχου: Το Ισραήλ αλλάζει «την όψη της Μέσης Ανατολής» με τα πλήγματά της στο Ιράν

Το Ισραήλ είναι έτοιμο να αλλάξει «την όψη της Μέσης Ανατολής» με τα πλήγματά του κατά του Ιράν, δήλωσε τη Δευτέρα (16/6) ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτιμώντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ριζικές αλλαγές» στη χώρα, την τέταρτη ημέρα της μαζικής επίθεσης που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Αλλάζουμε την όψη της Μέσης Ανατολής και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές στο ίδιο το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης Τύπου, αφού προηγουμένως ανέφερε λεπτομερώς αυτό που παρουσίασε ως μια σειρά επιτυχιών μετά την έναρξη, την Παρασκευή, της επίθεσης του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, κυρίως τον αποκεφαλισμό της διεύθυνσης ασφαλείας του Ιράν.

«Εξοντώσαμε τους υπεύθυνους ασφαλείας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων τριών επικεφαλής του γενικού επιτελείου, του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας και δύο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών. Τους εξοντώνουμε έναν προς έναν», δήλωσε.

In an ABC News exclusive interview, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dismissed a report that said Iran has been signaling that it wants to end hostilities and resume talks about its nuclear programs. https://t.co/mTMqH9pni6 pic.twitter.com/EodVo8qdVa

