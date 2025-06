Τραμπ: Δηλώνει πως «θα υπογραφεί συμφωνία» με το Ιράν για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προεξόφλησε τη Δευτέρα (16/6) πως «θα υπογραφτεί συμφωνία» εν μέσω του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, χωρίς να υπεισέλθει σε καμιά λεπτομέρεια για το περιεχόμενό της.

«Νομίζω θα ήταν ηλίθιο από μέρους του Ιράν να μην την υπογράψει», είπε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους σε δημοσιογράφους στον Καναδά, όπου συμμετέχει στη σύνοδο της G7. «Το Ιράν βρίσκεται ήδη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θέλει να κλείσει συμφωνία, νομίζω ότι θα υπογραφτεί συμφωνία ή κάτι θα γίνει», είπε ακόμη.

Q: “What have you heard from the Iranians?”

President Trump: “They’d like to talk, but they should have done that before. They had 60 days and on the 61st day I said, ‘we don’t have a deal.’ They have to make a deal. It’s painful for both parties…Iran is not winning this war.” pic.twitter.com/dIeMKMtbpi

