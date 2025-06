Ιράν: Βομβαρδίστηκε το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης – Δείτε βίντεο

Το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν χτυπήθηκε σε βομβαρδισμό, σύμφωνα με το Al Jazzera. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη και έχει καλέσει τους Ιρανούς σε συγκεκριμένες περιοχές να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Δείτε βίντεο με την στιγμή που η παρουσιάστρια του καναλιού σηκώνεται από την θέση της καθώς καταρρέουν τμήματα της οροφής.

#Iran BREAKING: Israeli strikes have bombed the Iranian state-TV and radio building in #Tehran as it was broadcasting live on air. pic.twitter.com/yYOGTi2oCj

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 16, 2025