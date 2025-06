Ιρανικά ΜΜΕ: Το Ισραήλ χτύπησε στρατιωτική βάση στην Τεχεράνη

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε στρατιωτική βάση στην δυτική Τεχεράνη, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ του Ιράν.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι η ισραηλινή επίθεση ενεργοποίησε το σύστημα αεράμυνας του Ιράν.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ήχους εκρήξεων σε περιοχές στη δυτική και στην ανατολική Τεχεράνη. Νωρίτερα οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν καλέσει κατοίκους σε κάποιες περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

🚨 The Israel-Iran conflict continues on its fourth day

📹 Footage shows smoke rising with the sounds of explosions from an area in Tehran, the capital of Iran ⤵️ pic.twitter.com/O0MlJ96Ohn

— Anadolu English (@anadoluagency) June 16, 2025