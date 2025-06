Μέση Ανατολή: Διαφωνία Ισραήλ – ΔΟΑΕ για το μέγεθος των ζημιών στις πυρηνικές εγκατάστασεις του Ιράν

Αντιφατικές είναι οι εκτιμήσεις μεταξύ Ισραηλινού αξιωματούχου και της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) σχετικά με τις ζημιές που υπέστη η κύρια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στο Νατάνζ, έπειτα από την ισραηλινή επίθεση την Παρασκευή.

Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας στο CNN υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι υπάρχουν «ενδείξεις» πως «το υπόγειο τμήμα της εγκατάστασης του Νατάνζ έχει καταρρεύσει».

Σύμφωνα με έκθεση του 2003 από το Ινστιτούτο για την Επιστήμη και τη Διεθνή Ασφάλεια (ISIS), η εγκατάσταση περιλαμβάνει δύο μεγάλες υπόγειες αίθουσες, όπου εκτιμάται ότι βρίσκονται μηχανές φυγοκέντρισης για τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Η ΔΟΑΕ, ωστόσο, είχε ανακοινώσει από την Παρασκευή ότι η εγκατάσταση υπέστη μόνο ζημιές στην επιφάνεια του εδάφους.

Σε νεότερη ενημέρωση τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Al Jazeera, ο επικεφαλής της ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, ανέφερε ότι δεν έχει προκληθεί «καμία επιπλέον ζημιά» στην εγκατάσταση από την αρχική επίθεση και ότι «δεν υπάρχει ένδειξη» επίθεσης στην υπόγεια αίθουσα των φυγοκεντρητών.

«Ωστόσο, η απώλεια ηλεκτροδότησης στην αίθουσα φυγοκεντρητών ενδέχεται να έχει προκαλέσει ζημιές στους φυγοκεντρητές εκεί», δήλωσε ο Γκρόσι.

Παρ’ όλα αυτά, «το επίπεδο ραδιενέργειας εκτός του Νατάνζ παραμένει αμετάβλητο και φυσιολογικό», διευκρίνισε.

Based on info available to the IAEA, this is the current situation at the Iranian nuclear sites in Natanz, Fordow, Khondab, Bushehr, and Esfahan. pic.twitter.com/gTvJrYzPFW

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 16, 2025