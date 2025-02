Λίβανος: Προβλήματα από το δριμύ ψύχος σε ολόκληρη τη χώρα

Δριμύ ψύχος επικρατεί σε πολλές περιοχές στον Λίβανο, καθώς ο υδράργυρος υποχώρησε έως και 7 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα, όπως μεταδίδει το λιβανέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πολλά νοικοκυριά στη Ντανίγια έχουν μείνει χωρίς πόσιμο νερό, ενώ ο παγετός έχει καταστήσει απροσπέλαστους τους δρόμους σε υψόμετρο άνω των 400 μέτρων.

Step into a winter fairytale ❄️✨ The Barouk Cedars Forest, draped in a magical blanket of snow, is a sight to behold! Nature’s beauty at its finest. #Lebanon #BaroukCedars #WinterWonderland pic.twitter.com/k6BBeVYETi

— kamil Al Rayess (@kamilAlRayess) February 7, 2025