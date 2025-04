Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό ότι εξουδετέρωσε ακόμη δύο μέλη της Χεζμπολάχ – ΦΩΤΟ

Ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό ότι σκότωσε άλλο ένα μέλος της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο τη Μ. Παρασκευή (18/4), λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή του για την «εξόντωση» ενός πρώτου μέλους του φιλοϊρανικού κινήματος σε αεροπορικό πλήγμα.

Το βράδυ, «ένα μέλος της Χεζμπολάχ αποτέλεσε στόχο και εξοντώθηκε από τον ισραηλινό στρατό (IDF) στην περιοχή Αΐτα ας Σαμπ στον νότιο Λίβανο», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «εξουδετέρωσε» ένα μέλος της Χεζμπολάχ σε ένα αεροπορικό πλήγμα στο νότιο Λίβανο.

A Hezbollah operative was killed in an Israeli drone strike in the coastal Lebanese city of Sidon this morning, the military says.

The IDF says the strike targeted Muhammad Abdullah, a member of the Lebanese terror group who was responsible for the deployment of Hezbollah’s… pic.twitter.com/rQC0mggsFQ

