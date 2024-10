Λίβανος: Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ ΟΗΕ και Ισραήλ – «Ανεπιθύμητο πρόσωπο» παραμένει ο Γκουτιέρες – Δύο ισραηλινά άρματα μάχης «εισήλθαν βιαίως» σε βάση της UNIFIL

Σε μια εξέλιξη που επιδεινώνει περαιτέρω τις σχέσεις Ισραήλ – ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, επανέλαβε σήμερα ότι η χώρα του θεωρεί τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ανεπιθύμητο πρόσωπο (persona non grata). Η απόφαση αυτή σχετίζεται με την αποτυχία του Γκουτέρες να καταδικάσει την πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, μια κίνηση που ο Κατς χαρακτήρισε ως αντισημιτική και εχθρική προς το Ισραήλ. Ήδη από τις 2 Οκτωβρίου, ο Κατς είχε δηλώσει ότι απαγορεύει την είσοδο του Γενικού Γραμματέα στη χώρα.

Ταυτόχρονα, σε μια παράλληλη διπλωματική αντιπαράθεση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάλεσε τον ΟΗΕ να απομακρύνει άμεσα τις ειρηνευτικές δυνάμεις του (UNIFIL) από τον νότιο Λίβανο. Σε τηλεοπτική δήλωσή του, απευθύνθηκε ευθέως στον Αντόνιο Γκουτέρες, ζητώντας την απομάκρυνση των δυνάμεων από τις περιοχές που ελέγχει η Χεζμπολάχ και από τις ζώνες μάχης, με στόχο την προστασία των κυανόκρανων από περαιτέρω επιθέσεις.



Μιλώντας στα αγγλικά, ο Νετανιάχου τόνισε: «Κύριε Γενικέ Γραμματέα, απομακρύνετε τις δυνάμεις της UNIFIL από τη ζώνη κινδύνου. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα, άμεσα».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο έντονης πίεσης, καθώς οι ειρηνευτικές δυνάμεις της UNIFIL αρνήθηκαν να αποσυρθούν από τις παραμεθόριες περιοχές στον νότιο Λίβανο, παρά τις επανειλημμένες επιθέσεις που έχουν δεχθεί. Πέντε μέλη των δυνάμεων του ΟΗΕ έχουν τραυματιστεί σε πρόσφατες συγκρούσεις, ενώ η UNIFIL ανακοίνωσε ότι η παραμονή της στην περιοχή είναι μέρος της προσπάθειας για αποκλιμάκωση της έντασης.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε την Πέμπτη, όταν η UNIFIL κατηγόρησε τις ισραηλινές δυνάμεις ότι «επανειλημμένα» και «σκόπιμα» πυροβόλησαν εναντίον θέσεών της, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Κυανόκρακροι ανακοίνωσαν σήμερα ότι δύο ισραηλινά άρματα μάχης «εισήλθαν βιαίως» σήμερα σε μία από τις βάσεις της δύναμης του ΟΗΕ στα σύνορα, όπου Ισραήλ και Χεζμπολάχ βρίσκονται σε ανοιχτό πόλεμο.

«Περίπου στις 4:30 π.μ., την ώρα που οι ειρηνευτικές δυνάμεις βρίσκονταν σε καταφύγια, δύο άρματα μάχης Merkava του ισραηλινού στρατού κατέστρεψαν την κεντρική πύλη και εισήλθαν στη βάση βιαίως», παραμένοντας εκεί «γύρω στα 45 λεπτά», τόνισε η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο νότιο Λίβανο (UNIFIL).

Δύο ώρες αργότερα, πρόσθεσε, «πυρά δημιούργησαν καπνό» που προκάλεσαν «ερεθισμούς δέρματος και γαστρεντερικές διαταραχές σε 15 κυανόκρανους που λαμβάνουν φροντίδα».

