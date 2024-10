Λίβανος: Ο ΟΗΕ αντιμετωπίζει μια «πολύ μεγάλη απειλή» από τα πυρά των IDF – Επίθεση στο αρχηγείο της UNIFIL με δύο τραυματίες

Η προσωρινή δύναμη του OHE στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε σήμερα πως δυο κυανόκρανοι από τη Σρι Λάνκα τραυματίστηκαν κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, εκτιμώντας πως τα πυρά του ισραηλινού στρατού συνιστούν «πολύ μεγάλο κίνδυνο» για τους στρατιώτες της.

Χθες, Πέμπτη, δύο Ινδονήσιοι κυανόκρανοι τραυματίστηκαν κοντά σε έναν πύργο παρατήρησης έπειτα από ισραηλινά πυρά στο αρχηγείο της UNIFIL, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή, με τη Ρώμη να φθάνει στο σημείο να μιλήσει για πιθανά «εγκλήματα πολέμου» και το Παρίσι να καλεί σήμερα τον πρεσβευτή του Ισραήλ στη Γαλλία.

Σήμερα εκ νέου, αναφέρει η UNIFIL, που έχει αναπτύξει 10.000 άνδρες στον νότιο Λίβανο, στο αρχηγείο αυτό «σημειώθηκαν εκρήξεις για δεύτερη φορά μέσα σε 48 ώρες» κοντά σε παρατηρητήριο και «δύο κυανόκρανοι τραυματίστηκαν».

Εξάλλου, «ισραηλινά άρματα μάχης προωθήθηκαν» κοντά στη Μπλε Γραμμή και «ένας εκσκαφέας του ισραηλινού στρατού προκάλεσε πτώση τμημάτων του προστατευτικού τοίχου μιας θέσης του UNIFIL στο λιβανικό χωριό Λαμπουνέ», πρόσθεσε.

«Οι ενέργειες αυτές συνιστούν μια πολύ μεγάλη απειλή για τους κυανόκρανους», ανέφερε ακόμη.

Any deliberate attack on peacekeepers is a grave violation of international humanitarian law and Security Council resolution 1701 (2006).



Η Βρετανική κυβέρνηση καταδίκασε τις φερόμενες επιθέσεις των IDF κατά του ΟΗΕ στον Λίβανο. Μια εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ τόνισε την ανάγκη σεβασμού προς το διεθνές δίκαιο και την προστασία των ειρηνευτικών δυνάμεων και των αμάχων στην περιοχή.

«Σοκαριστήκαμε όταν ακούσαμε αυτές τις αναφορές και είναι ζωτικής σημασίας η προστασία των ειρηνευτικών δυνάμεων και των αμάχων», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι «διεξάγει ενδελεχή έλεγχο» για να καθορίσει τις λεπτομέρειες των επιθέσεων εναντίον των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο.

Οι IDF δήλωσαν ότι ειδοποιήθηκαν «ότι δύο ειρηνοφύλακες του ΟΗΕ τραυματίστηκαν κατά λάθος κατά τη διάρκεια μάχης [του ισραηλινού στρατού] εναντίον της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Ο [ισραηλινός στρατός] εκφράζει βαθιά ανησυχία για περιστατικά αυτού του είδους και διεξάγει επί του παρόντος μια ενδελεχή εξέταση στα υψηλότερα επίπεδα διοίκησης για να καθορίσει τις λεπτομέρειες».

Earlier today (Friday), IDF soldiers operating in southern Lebanon identified an immediate threat against them. The soldiers responded with fire toward the threat.

An initial examination indicates that during the incident, a hit was identified on a @UNIFIL_ post, located…

— Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2024