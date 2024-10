Λίβανος: 18 νεκροί από διπλή αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στην Βηρυτό – Ποιος ήταν ο στόχος

Ο στρατός του Ισραήλ προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης 10 Οκτωβρίου σε δύο αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 18 άνθρωποι και άλλοι 92 να τραυματιστούν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Στο στόχαστρο μπήκαν οι γειτονικές, πυκνοκατοικημένες συνοικίες Ρας αλ Νάμπεχ και Νουέιρι. Οι Times of Israel μετέδωσαν ότι στόχος της επίθεσης ήταν ανώτερο στέλεχος στης Χεζμπολάχ.

Η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου έδειξε πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από την πρωτεύουσα.

Μια πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας είπε ότι ο στόχος ήταν τουλάχιστον ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ. Η περιοχή αυτή δεν είχε πληγεί ποτέ προηγουμένως από το Ισραήλ και απέχει πολύ από τα νότια προάστια, το προπύργιο της Χεζμπολάχ, που έχουν βομβαρδιστεί επανειλημμένως.

Εβραϊκά και αραβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο στόχος της μεγάλης αεροπορικής επιδρομής των IDF απόψε στο κέντρο της Βηρυτού ήταν ο επικεφαλής της Μονάδας Συνδέσμου και Συντονισμού της Χεζμπολάχ, Wafiq Safa.

דיווחים: יעד התקיפה הישראלית בביירות הוא ופיק ספא, האחראי על התיאום והקישור בחיזבאללה, היה האיש למשימות מיוחדת של נסראללה https://t.co/2BKcxldfQK pic.twitter.com/WXJmYiNAil — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) October 10, 2024



Στον Safa επιβλήθηκαν κυρώσεις το 2019 από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, το οποίο τον περιέγραψε ως συνομιλητή της Χεζμπολάχ με τις λιβανέζικες δυνάμεις ασφαλείας.

«Ως επικεφαλής του μηχανισμού ασφαλείας της Χεζμπολάχ, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον Γενικό Γραμματέα Χασάν Νασράλα, ο Safa εκμεταλλεύτηκε τα λιμάνια και τα συνοριακά περάσματα του Λιβάνου για να διακινεί λαθραία εμπορεύματα και να διευκολύνει τα ταξίδια για λογαριασμό της Χεζμπολάχ, υπονομεύοντας την ασφάλεια και την προστασία του λιβανέζικου λαού, ενώ παράλληλα αποστραγγίζει πολύτιμους εισαγωγικούς δασμούς και έσοδα από την κυβέρνηση του Λιβάνου», έγραψε τότε το υπουργείο Οικονομικών.

Israeli 🇮🇱 drone airstrike targeted a residential building in Beirut within walking distance from downtown, Lebanon 🇱🇧 Some reports suggest the target is Khatam Al Anbiyaa in Basta, a traditional working-class neighbourhood close to the centre of Beirut, full of unique… https://t.co/uYNPwSFUDy pic.twitter.com/flpkf4uknW — Saad Abedine (@SaadAbedine) October 10, 2024

Αυτή είναι η τρίτη τέτοια επίθεση πέραν των νότιων προαστίων της Βηρυτού από τότε που το Ισραήλ κλιμάκωσε την εκστρατεία του κατά της Χεζμπολάχ τον περασμένο μήνα.

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπαν ότι ο ένας από τους βομβαρδισμούς έγινε δίπλα σε ένα πρατήριο καυσίμων. Μια μεγάλη πυρκαγιά μαινόταν στο βάθος ενώ οι διασώστες, με φακούς στα χέρια, αναζητούσαν επιζώντες στα χαλάσματα, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το κανάλι al-Manar της Χεζμπολάχ.

The Israeli occupation just bombed an entire residential building between Noweiri and Ras al Naba’a n Beirut to the ground Many casualties reported. pic.twitter.com/50g5JSXssj — Hussein (@EyesOnSouth1) October 10, 2024

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού για την επίθεση αυτή. Νωρίτερα εξέδωσε νέα εντολή εκκένωσης για τα νότια προάστια της Βηρυτού, για συγκεκριμένα κτίρια.

BREAKING: Very unusual #IDF airstrike on a target in *central* #Beirut. Initial reports say that two targets, apparently apartments, were hit near the National Museum of #Lebanon. pic.twitter.com/GHZh2ifY7T — Ori Miller🇮🇱 (@orielishamiller) October 10, 2024

Η επιχείρηση στον Νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι οι δυνάμεις του άνοιξαν πυρ κοντά στο γενικό επιτελείο της UNIFIL στον νότιο Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι είχε ζητήσει προηγουμένως από τους κυανόκρανους του ΟΗΕ να παραμείνουν «σε προστατευμένους χώρους».

«Οι δυνάμεις του στρατού επιχειρούσαν στην περιοχή της Νακούρα, δίπλα σε μια βάση της UNIFIL. Οι στρατιώτες διέταξαν τότε τις δυνάμεις του ΟΗΕ που ήταν παρούσες σε αυτή τη ζώνη να μείνουν σε προστατευμένους χώρους και μετά άνοιξαν πυρ», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο στρατός.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «ανησυχούν πολύ» από τις πληροφορίες ότι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον των κυανόκρανων του ΟΗΕ στον Λίβανο, ανέφερε απόψε ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

«Κατανοούμε ότι το Ισραήλ διεξάγει στοχευμένες επιχειρήσεις κοντά στη Μπλε Γραμμή (σ.σ. που χωρίζει τον Λίβανο από το Ισραήλ) για να καταστρέψει τις υποδομές της Χεζμπολάχ, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να απειληθούν Ισραηλινοί πολίτες», είπε ο εκπρόσωπος αυτός, προσθέτοντας: «Ενώ διεξάγονται αυτές οι επιχειρήσεις, είναι κρίσιμης σημασίας να μην απειλείται η ασφάλεια των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ», της αποστολής UNIFIL.

Οι επιχειρήσεις στην Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχες στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν πριν από έξι ημέρες, όταν έστειλαν στρατό στην Τζαμπάλια.

Οι τρεις έφεδροι, όλοι στρατιώτες της 5460 μονάδας υποστήριξης της 460ης Ταξιαρχίας, είναι οι αρχιλοχίας Ori Moshe Borenstein, 32 ετών, από το Moreshet, ταγματάρχης Netanel Hershkovitz, 37 ετών, από την Ιερουσαλήμ και αρχιλοχίας Tzvi Matityahu Marantz, 32 ετών, από το Bnei Adam. Ο στρατός έδωσε στην δημοσιότητα τις φωτογραφίες των τριών νεκρών.

Ο θάνατός τους ανεβάζει τον αριθμό των Ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην στη Γάζα σε 353. Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι τουλάχιστον 130 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έως τώρα στην επιχείρηση στην Τζαμπάλια, που σύμφωνα με το Ισραήλ έχει στόχο να αποτρέψει την ανασυγκρότηση της Χαμάς.

Ο στρατός έχει ζητήσει από τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή, όπου ο ΟΗΕ εκτιμά ότι πάνω από 400.000 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανάφεραν επίσης ότι άνδρες της ταξιαρχίας Nahal κατέστρεψαν ένα κέντρο εκπαίδευσης της Χαμάς στη Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο ισραηλινός στρατός έδωσε χθες σε ασθενείς και υγειονομικούς περιθώριο 24 ωρών να εγκαταλείψουν το Ινδονησιακό Νοσοκομείο καθώς και το Αλ-Άουντα και το Καμάλ Αντουάν, διαφορετικά κινδυνεύουν από την επιδρομή, όπως συνέβη σε προηγούμενη φάση του πολέμου στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στην Πόλη της Γάζας.