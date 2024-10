Λίβανος: Ο ΟΗΕ απέρριψε αίτημα του Ισραήλ να αποσυρθούν οι κυανόκρανοι – 5 μέλη της UNIFIL έχουν τραυματιστεί από ισραηλινά πυρά

Οι κυανόκρανοι απέρριψαν το αίτημα του ισραηλινού στρατού να αποσυρθούν από την περιοχή των συνόρων στον νότιο Λίβανο, επιλέγοντας να παραμείνουν παρά τις επιθέσεις που δέχθηκαν, οι οποίες προκάλεσαν τον τραυματισμό πέντε μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ. Ο εκπρόσωπός τους ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η απόφασή τους αυτή έχει στόχο την υποστήριξη των προσπαθειών για αποκλιμάκωση της έντασης.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις ζήτησαν από εμάς να εγκαταλείψουμε τις θέσεις μας κατά μήκος της Μπλε Γραμμής, από τα σύνορα μέχρι και πέντε χιλιόμετρα από τη Μπλε Γραμμή», δήλωσε ο Αντρέα Τενέντι, εκπρόσωπος της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL, FINUL) που είναι ανεπτυγμένη κατά μήκος της Μπλε Γραμμής που οριοθετεί το σύνορο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο.

Η δύναμη αυτή του ΟΗΕ, που αριθμεί 10.000 άνδρες, βρίσκεται πλέον υπό διασταυρούμενα πυρά του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, που μπήκαν πριν τρεις εβδομάδες σε ανοιχτό πόλεμο, με την χερσαία εισβολή του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο.

Ενώ ο ισραηλινός στρατός ζήτησε από την UNIFIL να εκκενώσει «περίπου 29 θέσεις» κοντά στα σύνορα, ο στρατός δεν ανέφερε το αρχηγείο της UNIFIL, που βρίσκεται στο Ρας αλ Ναγκούρα στα σύνορα, το οποίο δέχτηκε επανειλημμένα πυρά, κυρίως από Ισραηλινούς, σύμφωνα με την οργάνωση του ΟΗΕ.

Statement:

Last night, a peacekeeper at UNIFIL’s headquarters in Naqoura was hit by gunfire due to ongoing military activity nearby. He underwent surgery at our Naqoura hospital to remove the bullet and is currently stable. We do not yet know the origin of the fire.

