Λίβανος: Έως και 1 εκατ. εκτοπισμένοι από τις ισραηλινές επιθέσεις – «Η διπλωματία είναι η μόνη επιλογή» λέει ο πρωθυπουργός της χώρας

Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός, Νατζίμπ Μικάτι, ανακοίνωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν ενδεχομένως εκτοπιστεί από τα σπίτια τους εξαιτίας των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Οι εξελίξεις αυτές επιδεινώνουν την ήδη εύθραυστη κατάσταση στο Λίβανο, με τις αρχές να βρίσκονται αντιμέτωπες με πρωτόγνωρες προκλήσεις.

«Ο αριθμός είναι πολύ σημαντικός και θα μπορούσε να φθάσει το ένα εκατομμύριο ανθρώπους», που θα ισοδυναμούσε με το 1/6 του συνολικού πληθυσμού του Λιβάνου, και «θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμού στην ιστορία του Λιβάνου», είπε.

Ο Μικάτι, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είπε ακόμη ότι η χώρα του δεν έχει «άλλη επιλογή από τη διπλωματική επιλογή», απαντώντας σε ερώτηση για τις διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να τεθεί τέλος στην κλιμάκωση του Ισραήλ εναντίον της ένοπλης οργάνωσης Χεζμπλάχ του Λιβάνου.

Lebanese PM Najib Mikati:

– About 1M Lebanese people are displaced due to ongoing Israeli aggression

– Current displacement is the largest in Lebanon’s history

– There are over 700 shelters for the displaced, and we are providing all necessary assistance pic.twitter.com/4JO0STZnZS

— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 29, 2024