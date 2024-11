Λιθουανία: Συντριβή αεροπλάνου – Οι πρώτες εικόνες από το σημείο

Εμπορευματικό αεροσκάφος της εταιρείας DHL συνετρίβη σήμερα περί τις 05:30 (ώρα Ελλάδας) κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία, ενημέρωσαν το πρακτορείο ειδήσεων Reuters εκπρόσωποι της εταιρείας που διαχειρίζεται τον αερολιμένα και της αστυνομίας της Λιθουανίας.

Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο ποια είναι η τύχη του πληρώματος, ή αν υπάρχουν θύματα στο έδαφος εξαιτίας της συντριβής. Σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Delfi Plus, το αεροσκάφος συνετρίβη στην οδό Žirnių, μια κατοικημένη περιοχή, και συγκεκριμένα έπεσε σε διώροφο κτίριο κατοικιών. Φαίνεται πως στο αεροσκάφος επέβαιναν τέσσερα άτομα: δύο πιλότοι και δύο υπάλληλοι της DHL.



Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον πιλότο από το πιλοτήριο, ο οποίος ανέκτησε τις αισθήσεις του. Άλλα δύο άτομα μεταφέρθηκαν για επείγουσα ιατρική περίθαλψη, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό.

«Το σπίτι φλεγόταν, οι πιλότοι έπρεπε να σωθούν γιατί είχαν παγιδευτεί», είπε ο φύλακας.

Δείτε βίντεο:

A DHL Boeing 737 freighter travelling from Leipzig, Germany, to Vilnius Airport (VNO), has crashed near Liepkalnis Hill, located along the approach path to the airport’s runway. #Lithuania pic.twitter.com/x3Mt4RcQvL

— Sara Leila (@Leila09Sara) November 25, 2024