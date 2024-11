Βραζιλία: Πτώση λεωφορείου σε χαράδρα – 17 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή (24/11) στην ανατολική Βραζιλία όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του ενώ βρισκόταν σε ορεινό δρόμο στην πολιτεία Αλαγκόας κι έπεσε σε χαράδρα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, αναθεωρώντας προς τα κάτω τον αρχικό απολογισμό τον οποίο δημοσιοποίησαν.

Η πτώση του λεωφορείου σε «χαράδρα 20 και πλέον μέτρων (…) είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 17 άνθρωποι και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι», ανέφερε ο κυβερνήτης της πολιτείας αυτής, ο Πάουλου Ντάντας, σε ανακοίνωση Τύπου.

Com profunda tristeza recebi a notícia de que, na União dos Palmares, antiga região do Quilombo dos Palmares, um ônibus escolar caiu em uma ribanceira, com mais de 17 mortes e 20 feridos. Minha solidariedade à comunidade e às famílias das vítimas. Força e estou com vocês! ✊🏿 pic.twitter.com/r3DlsNCeOO

