Λας Βέγκας: Ο οδηγός στην έκρηξη με το Cybertruck ταυτοποιήθηκε – Το κοινό παρελθόν με τον μακελάρη της Νέας Ορλεάνης

Ο βομβιστής που ανατίναξε το Tesla Cybertruck έξω από το Trump International Hotel στο Λας Βέγκας ταυτοποιήθηκε ως ο βετεράνος του στρατού Μάθιου Λίβελσμπεργκερ.

Αν και οι αξιωματικοί δεν κατονόμασαν δημόσια τον Livelsberger, 37 ετών, ως βομβιστή, ανώτερες πηγές επιβολής του νόμου επιβεβαίωσαν την ταυτότητά του στο KOAA και το KTNV .

Ο Livelsberger υπηρέτησε για περισσότερα από 19 χρόνια στον στρατό – 18 από τα οποία πέρασε στις Ειδικές Δυνάμεις, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn. Ο τρέχων ρόλος του αναφέρθηκε ως Διευθυντής Απομακρυσμένων και Αυτόνομων Συστημάτων, στον οποίο ήταν μόλις τρεις μήνες.

BREAKING—Multiple informed sources have confirmed to Denver7 Investigates that the driver of the Tesla Cybertruck that exploded earlier today in Las Vegas is Matthew Livelsberger who lived in Colorado Springs. @DenverChannel

Το FBI έκανε έφοδο αργά το βράδυ της Τετάρτης σε ένα σπίτι στο Κολοράντο που συνδέεται με τον Livelsberger. Οι πράκτορες του Γραφείου Αλκοόλ , Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) κλήθηκαν για να βοηθήσουν.

Ο δράστης μεγάλωσε στο Κολοράντο Σπρινγκς και φέρεται να έχει συνδεθεί με πολλές κατοικίες και διευθύνσεις στην πόλη, συμπεριλαμβανομένης αυτής που έψαξαν οι ερευνητές.

Οι αρχές αναφέρουν πως νοίκιασε το Cybertruck του Elon Musk στο Κολοράντο Σπρινγκς, μέσω της εφαρμογής Turo, και το οδήγησε πέρα ​​από τα σύνορα στην Νεβάδα το πρωί της Τετάρτης, σταματώντας σε διάφορους σταθμούς φόρτισης κατά μήκος της διαδρομής.

Πηγές επιβολής του νόμου αποκάλυψαν ότι ο Livelsberger, ο οποίος πέθανε την Τετάρτη στην έκρηξη έξω από το ξενοδοχείο, είχε υπηρετήσει στο παρελθόν στην ίδια στρατιωτική βάση με τον τρομοκράτη της Νέας Ορλεάνης Shamsud Din Jabbar.

Ένας εκπρόσωπος της Turo εξέδωσε αργότερα μια δήλωση που περιγράφει τη θλίψη της εταιρείας «από τη βία που διαπράχθηκε στη Νέα Ορλεάνη και το Λας Βέγκας και οι προσευχές μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειες.

«Συνεργαζόμαστε ενεργά με τις Αρχές επιβολής του νόμου καθώς διερευνούν και τα δύο περιστατικά. Δεν πιστεύουμε ότι κανένας από τους ενοικιαστές που συμμετείχαν στις επιθέσεις στο Λας Βέγκας και στη Νέα Ορλεάνη είχε εγκληματικό υπόβαθρο που θα τους είχε χαρακτηρίσει ως απειλή για την ασφάλεια».

Για «πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα» κάνει λόγο ο Έλον Μασκ σε ανάρτησή του αναφερόμενος στην έκρηξη του οχήματος Tesla Cybertruck έξω από το ξενοδοχείο του Ντόναλντ Τραμπ με αποτέλεσμα έναν νεκρό και 7 τραυματίες.

Ο Έλον Μασκ έγραψε στο «X» ότι «μάλλον είναι τρομοκρατικό χτύπημα». Ο μεγιστάνας της Tesla συνδέει μάλιστα το γεγονός με την τρομοκρατική επίθεση στην Νέα Ορλεάνη λέγοντας ότι το Cybertruck της Tesla και το φορτηγό που χρησιμοποίησε ο μακελάρης της Νέας Ορλεάνης νοικιάστηκαν από την ίδια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Turo.

«Όλη η ομάδα των υψηλά ιστάμενων της Tesla ερευνά το θέμα αυτή τη στιγμή. Θα δημοσιεύσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις μάθουμε οτιδήποτε. Δεν έχουμε δει ποτέ κάτι τέτοιο» πρόσθεσε.

BREAKING: The Cybertruck explosion at Trump Tower in Las Vegas was “intentional” according to law enforcement and is being investigated as a “potential act of terrorism”

Elon Musk has also confirmed the explosions were caused by large fireworks or bombs, not the vehicle itself pic.twitter.com/v1EzP6gBcL

— America (@america) January 1, 2025