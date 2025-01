Νέα Ορλεάνη: Νέο βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης – Εξετάζεται πιθανή σύνδεση του μακελάρη με τον οδηγό του Cybertuck

Νέο βίντεο από τη στιγμή που ο 42χρονος μακελάρης της Νέας Ορλεάνης, οδηγεί το λευκό ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητό του και πέφτει πάνω σε κόσμο που γιορτάζει την Πρωτοχρονιά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους, βλέπει το «φως της δημοσιότητας».

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα «Χ», ο 42χρονος βετεράνος του αμερικανικού στρατού ενώ κινείται ευθεία με το αυτοκίνητό του, ξαφνικά πραγματοποιεί έναν δεξιόστροφο ελιγμό στην Bourbon Street και αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Στο πέρασμά του, ο Σαμσούντ-Ντιν Τζαμπάρ σκότωσε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, περισσότεροι εκ των οποίων έφηβοι, ενώ τραυμάτισε και άλλους δεκάδες παρευρισκόμενους.

Μάλιστα, ο ίδιος, μετά το περιστατικό και σε ανταλλαγή πυρών με τους αστυνομικούς, έπεσε νεκρός.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNN, ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης της Πρωτοχρονιάς σχεδίαζε να σκοτώσει την οικογένειά του και εμφανίζεται να είχε όνειρο να ενταχθεί στο ISIS. Στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε και ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είπε σε δημοσιογράφους ότι ο δράστης της επίθεσης εμπνεόταν από το Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με βίντεο που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους.

Σε διάστημα λίγων ωρών, σήμανε ξανά συναγερμός στις αμερικανικές Αρχές, όταν έξω από το ξενοδοχείου του νεοεκλεγέντα Πρόεδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο Λας Βέγκας, εξερράγη φορτηγάκι, μάρκας Tesla.

Όπως είχε μεταδώσει το ABC News, ο οδηγός είχε μπει στον χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου και το όχημα εξερράγη. Ο οδηγός φέρεται να είναι νεκρός. Δεν υπάρχουν άλλα θύματα από την έκρηξη, ενώ επτά άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με το NBC News οι Αρχές εξετάζουν μια «πιθανή στρατιωτική σύνδεση» μεταξύ του δράστη της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη και του άνδρα που σκοτώθηκε στην έκρηξη του cybertruck στο Λας Βέγκας.

Οι Aρχές επιβολής του νόμου εξετάζουν ήδη το γεγονός ότι και οι δύο άνδρες χρησιμοποίησαν την ίδια εφαρμογή αυτοκινήτου Turo για να νοικιάσουν τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν και στα δύο περιστατικά. Πηγές που γνωρίζουν την έρευνα είπαν στο NBC News ότι ο οδηγός του Cybertruck είχε προηγούμενη στρατιωτική εμπειρία.

🚨 #BREAKING: Las Vegas Police release new video of the exploded Cybertruck outside of the Trump Hotel, showing explosive ordinances in the back

Police credited the lack of damage to the Trump Hotel to the strength of the Cybertruck, as it remained mostly intact.

“The explosion… pic.twitter.com/lajQZX2pOI

— Nick Sortor (@nicksortor) January 2, 2025