Λας Βέγκας: Ένοπλος οχυρώθηκε μέσα σε λεωφορείο – Παραδόθηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις

Λίγες ώρες μετά την έκρηξη του Tesla Cybertruck μπροστά από το ξενοδοχείο του Ντόναλντ Τραμπ και τους πυροβολισμούς σε κλαμπ στο Κουίνς, ακόμη ένα περιστατικό καταγράφηκε την πρώτη ημέρα του 2025 όταν ένας άνδρας οχυρώθηκε μέσα σε λεωφορείο στο Λας Βέγκας.

Αν και αρχικά είχε εκτιμηθεί πως πρόκειται για περιστατικό ομηρίας, μετά τις σχετικές διαπραγματεύσεις ο άνδρας παραδόθηκε στις Αρχές, δίχως να υπάρχει αναφορά για τραυματισμό.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν εκτός από τον δράστη που κρατούσε μαχαίρι, στο λεωφορείο επέβαιναν επιβάτες. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης ενώ ο άνδρας κρατείται από τις Αρχές. Στο σημείο από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν δυνάμεις των SWAT.

JUST IN: Las Vegas police are responding to a person “barricaded” on a bus. It’s unclear if anyone else is with the suspect pic.twitter.com/jfkzbjbAux

— BNO News Live (@BNODesk) January 2, 2025