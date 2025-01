Έλον Μασκ: «Μάλλον είναι τρομοκρατικό χτύπημα» – Η αντίδρασή του για την έκρηξη του Tesla Cybertruck έξω από το ξενοδοχείο του Τραμπ

Για «πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα» κάνει λόγο ο Έλον Μασκ σε ανάρτησή του αναφερόμενος στην έκρηξη του οχήματος Tesla Cybertruck έξω από το ξενοδοχείο του Ντόναλντ Τραμπ με αποτέλεσμα έναν νεκρό και 7 τραυματίες.

Ο Έλον Μασκ έγραψε στο «X» ότι «μάλλον είναι τρομοκρατικό χτύπημα». Ο μεγιστάνας της Tesla συνδέει μάλιστα το γεγονός με την τρομοκρατική επίθεση στην Νέα Ορλεάνη λέγοντας ότι το Cybertruck της Tesla και το φορτηγό που χρησιμοποίησε ο μακελάρης της Νέας Ορλεάνης νοικιάστηκαν από την ίδια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Turo.

Appears likely to be an act of terrorism.

Both this Cybertruck and the F-150 suicide bomb in New Orleans were rented from Turo. Perhaps they are linked in some way. https://t.co/MM6ehJO3SG

— Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025