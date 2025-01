Νέα Υόρκη: Πυροβολισμοί σε κλαμπ – Δεκάδες τραυματίες

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ καθώς καταγράφηκε περιστατικό με πυροβολισμούς σε κλαμπ στην Νέα Υόρκη. Το περιστατικό έγινε έξω από το κλαμπ Amazura.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον 10 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τον δράστη ή τους δράστες και τι ακριβώς συνέβη.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έχουν ανέβει στα social media, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και πολλά ασθενοφόρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί αναζητούν ένα γκρι όχημα.

BREAKING NEWS:

MASS SHOOTING IN NEW YORK CITY

At least 11 people have been shot in Queens, NY at Amazura Night Club

Details are still coming in at this hour.

It’s been a crazy year today hasn’t it? pic.twitter.com/3Unbr1uPH8

