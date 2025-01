Νέα Ορλεάνη: Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις για τον 42χρονο μακελάρη – Σχεδίαζε να σκοτώσει την οικογένειά του και να ενταχθεί στο ISIS

Αποφασισμένος να σπείρει τον θάνατο και τον τρόμο ήταν ο 42χρονος μακελάρης της Νέας Ορλεάνης. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNN, ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης της Πρωτοχρονιάς σχεδίαζε να σκοτώσει την οικογένειά του και εμφανίζεται να είχε όνειρο να ενταχθεί στο ISIS.

Στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε και ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είπε σε δημοσιογράφους ότι ο δράστης της επίθεσης εμπνεόταν από το Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με βίντεο που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους.

Ο Σαμσούντ-Ντιν Τζαμπάρ, ο 42χρονος άνδρας που οδήγησε ένα φορτηγάκι και το έριξε πάνω σε πεζούς στην Bourbon Street, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους, έκανε ανατριχιαστικές ηχογραφήσεις ενώ οδηγούσε από το σπίτι του στο Τέξας στην Λουιζιάνα.

Ο Τζαμπάρ, Αμερικανός πολίτης και βετεράνος του στρατού που υπηρέτησε στο Αφγανιστάν, έκανε αναφορά στα βίντεο στο διαζύγιό του και στο πώς αρχικά σχεδίαζε να συγκεντρώσει την οικογένειά του για μια «γιορτή» με σκοπό να τους σκοτώσει, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στο CNN που είχαν ενημερωθεί για τις ηχογραφήσεις. Όμως ο Τζαμπάρ είπε στα βίντεο ότι άλλαξε τα σχέδιά του και προσχώρησε στο ISIS, ενώ αναφέρθηκε στο γιατί θα έπρεπε να ενταχθεί στην τρομοκρατική ομάδα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

This is supposedly a video from a few years ago, created by Shamsud-Din Jabbar, who carried out the terrorist attack in New Orleans today.

Thoughts? pic.twitter.com/GKpRGQzOOF

— Vince Langman (@LangmanVince) January 2, 2025