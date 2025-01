ΗΠΑ: Νέο βίντεο από την ισχυρή έκρηξη έξω από το ξενοδοχείο του Τραμπ στο Λας Βέγκας – «Δεν έχουμε δει ποτέ κάτι τέτοιο»

Νέο βίντεο από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο Λας Βέγκας των Ηνωμένων Πολιτειών, έξω από το ξενοδοχείο του Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη (1/1).

Cybertruck blows up at Trump Tower in Las Vegas @elonmusk @realDonaldTrump @LasVegasLocally @VitalVegas pic.twitter.com/8dZrKbbKYi

Οι αρχές του Λας Βέγκας ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν μετά την έκρηξη ενός αυτοκινήτου Tesla Cybertruck που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η αιτία δεν έχει προσδιοριστεί.

Η μητροπολιτική αστυνομία του Λας Βέγκας δήλωσε ότι η φωτιά έχει σβήσει.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο νεκρός βρέθηκε μέσα στο όχημα. Αρκετοί άλλοι έξω από το φορτηγό τραυματίστηκαν και κάποιοι μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο.

Ο οδηγός μπήκε στον χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου και το όχημα εξερράγη, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το ABC. Ο οδηγός φέρεται να είναι νεκρός. Δεν υπάρχουν άλλα θύματα από την έκρηξη. Επτά άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε αυτή τη φάση οι ερευνητές προσπαθούν να καθορίσουν τα αίτια της έκρηξης, δηλαδή εάν υπήρξε κάποια βλάβη στο φορτηγάκι ή κάποιος εξωτερικός παράγοντας προκάλεσε την έκρηξη.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε ανώνυμα στο ABC News ότι το φορτηγάκι έφερε όλμους που ήταν σαν πυροτεχνήματα. Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν ο οδηγός είχε στόχο να προκαλέσει την έκρηξη.

Μέχρι να προσδιοριστεί το κίνητρο για τις ενέργειες του οδηγού η αστυνομία αντιμετωπίζει την έκρηξη ως πιθανή εγκληματική ενέργεια και ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

I have footage of smoke/fire and evacuation at @realDonaldTrump Trump International Hotel Las Vegas pic.twitter.com/wVfyafg9bO

Μάλιστα, ο Έλον Μασκ αναδημοσίευσε tweet στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες του ABC, γράφοντας πως όλη η ομάδα της Tesla διερευνά το περιστατικό και πως «δεν έχουμε δει ποτέ κάτι τέτοιο».

