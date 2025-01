ΗΠΑ: Φορτηγάκι εξερράγη μπροστά στο ξενοδοχείο του Τραμπ στο Λας Βέγκας – Ερευνούν τρομοκρατική ενέργεια

Ένα φορτηγάκι εξερράγη στην είσοδο του ξενοδοχείου του Ντόναλντ Τραμπ στο Λας Βέγκας. Οι αρχές ερευνούν την έκρηξη ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο ABC.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λας Βέγκας δήλωσε ότι ερευνά μια πυρκαγιά στην είσοδο του πύργου. Έγινε έκκληση στο κοινό να αποφύγει την περιοχή, αν και η αστυνομία σημείωσε ότι η φωτιά είχε σβήσει.

Ο οδηγός μπήκε στον χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου και το όχημα εξερράγη, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το ABC. Ο οδηγός φέρεται να είναι νεκρός. Δεν υπάρχουν άλλα θύματα από την έκρηξη. Επτά άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε αυτή τη φάση οι ερευνητές προσπαθούν να καθορίσουν τα αίτια της έκρηξης, δηλαδή εάν υπήρξε κάποια βλάβη στο φορτηγάκι ή κάποιος εξωτερικός παράγοντας προκάλεσε την έκρηξη.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε ανώνυμα στο ABC News ότι το φορτηγάκι έφερε όλμους που ήταν σαν πυροτεχνήματα. Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν ο οδηγός είχε στόχο να προκαλέσει την έκρηξη.

Μέχρι να προσδιοριστεί το κίνητρο για τις ενέργειες του οδηγού η αστυνομία αντιμετωπίζει την έκρηξη ως πιθανή εγκληματική ενέργεια και ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

I have footage of smoke/fire and evacuation at @realDonaldTrump Trump International Hotel Las Vegas pic.twitter.com/wVfyafg9bO

— Chris Saad (@ChrisSaad) January 1, 2025