Λα Πάλμα: Άνοιξε ξανά το αεροδρόμιο μετά την έκρηξη του ηφαιστείου

Άνοιξε ξανά το αεροδρόμιο στη Λα Πάλμα, στο αρχιπέλαγος των Καναρίων, 24 ώρες μετά, αφού χρειάστηκε να κλείσει λόγω της τέφρας, που εκλύεται από το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία των ισπανικών αεροδρομίων Aena.

Όπως ανέφερε η εταιρεία στον λογαριασμό της στο twitter, χάρη στην επιχείρηση «καθαρισμού της τέφρας», που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, «το αεροδρόμιο της Λα Πάλμα είναι εκ νέου λειτουργικό» και συμπλήρωσε πως οι πτήσεις μπορούν να επαναληφθούν, με «τη συμφωνία» των αρχών ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Η διαχειρίστρια εταιρεία των ισπανικών αερολιμένων συστήνει, εντούτοις, στους ταξιδιώτες να ενημερώνονται από την αεροπορική εταιρεία τους σχετικά με την κατάσταση της πτήσης τους, προτού πάνε στο αεροδρόμιο.

Το αεροδρόμιο της Λα Πάλμα έκλεισε χθες Σάββατο, λόγω της ηφαιστειακής τέφρας που είχε συσσωρευτεί στους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης.

Η απόφαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες ουρές αναμονής στο λιμάνι Σάντα Κρουθ της Λα Πάλμα, με τους ταξιδιώτες να προσπαθούν να φύγουν με φέρι προς τα γειτονικά νησιά, ιδίως την Τενερίφη.

Το κλείσιμο του αεροδρομίου της Λα Πάλμα συνέπεσε με την εμφάνιση νέων εστιών λάβας και την εντατικοποίησης της ηφαιστειακής δραστηριότητας, που ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε χθες στην εκκένωση άλλης μιας περιοχής της νήσου, με τον αριθμό των κατοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εδώ και μία εβδομάδα να ανέρχεται πλέον σε περισσότερους από 6.200.

WATCH: A volcano erupted on La Palma in Spain’s Canary Islands, sending fountains of lava and a plume of smoke and ash into the air from the Cumbre Vieja national park https://t.co/rnBmT739lW pic.twitter.com/SLL0HT7cBX

— Reuters (@Reuters) September 26, 2021