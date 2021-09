Συναγερμός στην Ισπανία: Έκρηξη ηφαιστείου στο νησί Λα Πάλμα, απομακρύνονται κάτοικοι – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές έπειτα από έκρηξη ηφαιστείου που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο νησί Λα Πάλμα, στις Κανάριες Νήσους της Ισπανίας.

Όπως φαίνεται σε εικόνες και βίντεο στα social media, μία τεράστια στήλη καπνού υψώθηκε μετά την έκρηξη στις 15.15 τοπική ώρα στο εθνικό πάρκο Cumbre Vieja στο νότιο τμήμα της νήσου.

It erupted right now on #LaPalma pic.twitter.com/puCmYREWpw

Λίγες ώρες πριν, οι αρχές απομάκρυναν περίπου 40 ανθρώπους, με προβλήματα κινητικότητας και ζώα από αγροκτήματα, από τα χωριά περιμετρικά του ηφαιστείου.

THE ERUPTION HAS JUST BEGUN IN LA PALMA. THESE IMAGES HAVE BEEN RECORDED BY INVOLCAN PERSONNEL #LaPalma #volcanology pic.twitter.com/twJwZfbAjw

— INVOLCAN (@involcan) September 19, 2021