Κρεμλίνο: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με την Ουκρανία χωρίς τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς – Ανυποχώρητη η Ρωσία στο εδαφικό ζήτημα

Το Κρεμλίνο επιμένει ότι το θέμα της εδαφικής κυριαρχίας παραμένει καθοριστικό για οποιαδήποτε συμφωνία τερματισμού των συγκρούσεων στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, μετά τις τριμερείς συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Άμπου Ντάμπι.

«Δεν είναι μυστικό ότι αυτή είναι η συνεπής μας θέση, η θέση του Προέδρου μας, ότι το εδαφικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί μέρος της “Φόρμουλας του Άνκορατζ”, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη ρωσική πλευρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η «Φόρμουλα του Άνκορατζ» αναφέρεται σε ό,τι, όπως λέει η Ρωσία, συμφωνήθηκε μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Βλαντιμίρ Πούτιν σε σύνοδο στην Αλάσκα τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με πηγή κοντά στο Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η υποτιθέμενη συμφωνία προέβλεπε ότι η Ουκρανία θα παραχωρούσε στη Ρωσία τον πλήρη έλεγχο όλης της περιοχής του Ντονμπάς και θα «πάγωνε» τις γραμμές του μετώπου σε άλλες περιοχές της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ρωσία θα καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς -στην οποία οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν ήδη το 90%- με τη βία, εκτός αν το Κίεβο την παραδώσει σε μια συμφωνία ειρήνης.

Το Κίεβο, από την πλευρά του, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν πρόκειται να «χαρίσει» στη Ρωσία εδάφη τα οποία η Μόσχα δεν κατάφερε να κατακτήσει στο πεδίο της μάχης.

Το κρατικό πρακτορείο RIA μετέδωσε επίσης δηλώσεις του Πεσκόφ σύμφωνα με τις οποίες η Μόσχα αξιολόγησε θετικά όσα χαρακτήρισε «κατασκευαστικές συνομιλίες» με την Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι.

Οι συνομιλίες, υπό τη διαμεσολάβηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία, ωστόσο αναμένεται να γίνουν νέες συνομιλίες το επόμενο Σαββατοκύριακο.