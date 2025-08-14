Κρεμλίνο: Ανακοίνωσε την ώρα της συνάντησης του Τραμπ με τον Πούτιν – Βασικό θέμα συζήτησης η επίλυση του Ουκρανικού

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ Πούτιν

Λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας έδωσε το Κρεμλίνο.

Ουκρανικό: Η ανταλλαγή εδαφών στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα – Γιατί οι Ευρωπαίοι το αρνούνται κατηγορηματικά

Σύμφωνα με τον κορυφαίο σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή (15/8) στις 11:30, τοπική ώρα (22:30, ώρα Ελλάδας) και βασικό θέμα συζήτησης θα είναι οι προοπτικές διευθέτησης της ουκρανικής κρίσης.

«Όσον αφορά την ατζέντα της συνόδου κορυφής, είναι προφανές σε όλους ότι το κεντρικό θέμα θα είναι η επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, λαμβάνοντας υπόψη και τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Κρεμλίνο, όπως θυμάστε, στις 6 Αυγούστου με τη συμμετοχή του ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ», σημείωσε ο Ουσάκοφ.

«Ωστόσο, φυσικά, θα συζητηθούν και ευρύτερα ζητήματα για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς και τα πιο επείγοντα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα», προσέθεσε.

Ακόμα θα συζητήσουν το «τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό» των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου οι δύο πρόεδροι θα συναντηθούν κατ’ ιδίαν και θα συνοδεύονται μόνο από μεταφραστές. Στη συνέχεια θα συναντηθούν οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών και οι πρόεδροι θα δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

